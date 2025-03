HEFC – Ser e estar

Viver o presente é um convite para enxergar a riqueza dos momentos simples que frequentemente passam despercebidos. É no ato de estar plenamente presente que verdadeiramente nos conectamos com a essência da vida. Sentir o corpo, observar a respiração e se permitir vivenciar o agora são práticas que nos ancoram na realidade do momento. Afinal, é no presente que as coisas realmente acontecem, e não em um cenário permeado pela dúvida, pela desconfiança ou pela sensação de falta.

Entretanto, “soltar” é um processo que requer confiança, não apenas nos outros, mas em nós mesmos e na jornada da vida. Soltar implica estar consciente de cada momento sem nos tornarmos reféns dos desejos incessantes ou dos medos que nos paralisam. Vivemos em uma sociedade que frequentemente nos estimula a querer mais, a buscar incessantemente novas conquistas e a acumular. Mas será que essa busca incessante nos liberta? Ou será que, ao contrário, nos prende a ciclos intermináveis de insatisfação? Desejo e medo são faces de uma mesma moeda, perpetuando um ciclo de controle que nos mantém presos à ilusão de que algo essencial está faltando.

Quando olhamos mais profundamente para nossas vidas, é inevitável refletir: Quem eu sou? O que realmente estou vivendo? Estou saboreando plenamente as experiências que se apresentam ou simplesmente passando por elas de maneira superficial? Essas perguntas nos levam a reconsiderar nossos valores e a maneira como percebemos nossa realidade.

Há muito a aprender com a simplicidade e a espontaneidade das crianças. No parque de diversões, por exemplo, uma criança não se perde em questionamentos ou hesitações. Ela simplesmente escolhe o brinquedo e se entrega à experiência, sem julgar se é digna ou não de se divertir. A entrega genuína e destemida das crianças é uma lição poderosa sobre como viver de forma autêntica e presente. Essa ausência de dúvida e o entusiasmo pelo momento são marcas de uma conexão natural com o “aqui e agora”.

E então, por que, à medida que crescemos, nos distanciamos dessa habilidade tão essencial? A resposta, muitas vezes, reside na carga que acumulamos ao longo da vida – expectativas sociais, medo de falhar, necessidade de aprovação e a constante pressão por resultados. A leveza de viver, muitas vezes, é substituída pelo peso das preocupações, dos anseios e das cobranças.

Aprender a soltar é um ato de coragem e, ao mesmo tempo, de confiança. Trata-se de permitir-se viver sem carregar os fardos do querer incessante ou do medo paralisante. Soltar é mais do que abrir mão; é libertar-se do que nos prende, sejam desejos não realizados ou preocupações que projetamos no futuro. É reconhecer que a vida se revela no presente, e confiar nesse fluxo natural é um passo em direção à leveza.

Podemos integrar esse aprendizado à nossa rotina de diversas maneiras. A prática da gratidão, por exemplo, nos incentiva a valorizar o que já temos, diminuindo o foco no que achamos que falta. Reflexões diárias, como reservar um momento para apreciar o pôr do sol ou observar a natureza, ajudam a cultivar a consciência plena. Respirar profundamente e conectar-se ao corpo são formas simples, mas eficazes, de nos ancorar no presente.

Além disso, é essencial reavaliar o papel do desejo e do medo em nossas vidas. Quando guiados por desejos desmedidos, corremos o risco de nos afastar do momento presente, vivendo sempre em função do que está por vir. Da mesma forma, o medo do desconhecido nos impede de abraçar o agora com plenitude. Questionar a validade desses medos e desejos pode nos ajudar a redefinir nossas prioridades e viver com mais autenticidade.

Outro aspecto importante é a aceitação. Aceitar não significa resignar-se, mas sim abraçar as circunstâncias do presente, reconhecendo que nem tudo está sob nosso controle. Essa aceitação nos dá a liberdade de agir com mais leveza e criatividade, sem a carga de tentar controlar o incontrolável.

Voltemos ao exemplo da criança no parque de diversões. Sua entrega despretensiosa é fruto de sua confiança inata na vida e em seu próprio merecimento. Embora os adultos enfrentem desafios mais complexos, também podemos cultivar essa confiança em nossas próprias jornadas. É possível adotar uma postura de curiosidade em vez de julgamento, explorando as oportunidades que surgem sem carregar o peso das expectativas ou das dúvidas.

Quando vivemos com leveza, começamos a perceber que muitas das preocupações que nos atormentam são criações da nossa mente. Gastamos energia tentando prever o futuro ou solucionar problemas que, muitas vezes, sequer se concretizam. Essa energia, se canalizada para o presente, pode transformar nossa experiência de vida, tornando-a mais rica e significativa.

Confiar na vida é confiar no agora. É entender que cada momento contém em si o potencial para aprendizado, crescimento e alegria. Mesmo nas dificuldades, existe a possibilidade de encontrar força e resiliência, desde que estejamos dispostos a viver o momento plenamente. Quando soltamos o controle excessivo e permitimos que as coisas sigam seu curso, descobrimos uma nova forma de viver – mais leve, mais conectada e mais autêntica.

Ao longo do processo, podemos redescobrir a sabedoria que carregamos desde a infância: a habilidade de simplesmente ser. Essa reconexão não acontece da noite para o dia, mas é cultivada com intenção e prática. Quanto mais aprendemos a soltar e a confiar, mais nos tornamos capazes de abraçar o presente com coração aberto e espírito leve.