Dia mundial do chá: especialistas recomendam trocar o café pelo chá

As duas bebidas tradicionais no dia a dia das pessoas têm seus benefícios, embora o chá possa oferecer mais à saúde.

Celebrando uma bebida milenar, o Dia Mundial do Chá, comemorado em 21 de maio, celebra a importância cultural, econômica e social do chá em todo o mundo. Desde sua origem na China há milênios até sua popularidade global, o chá une tradições e promove saúde. Em 2025, eventos, degustações e iniciativas sustentáveis marcam a data, destacando o impacto dessa bebida.

O Dia Mundial do Chá é uma oportunidade para celebrar uma das bebidas mais consumidas do planeta, presente em xícaras de todas as culturas. Comemorado anualmente em 21 de maio, conforme estabelecido pela ONU, esse dia destaca a história, os benefícios e o impacto econômico do chá. Em 2025, o evento ganha ainda mais relevância com iniciativas globais que promovem sustentabilidade e valorizam pequenos produtores.

Desde sua descoberta lendária na China por volta de 2737 a.C., o chá evoluiu de uma bebida medicinal para um símbolo de hospitalidade. O Dia Mundial do Chá celebra essa jornada, conectando amantes da bebida em festivais, workshops e campanhas educativas. No Brasil, a data cresce em popularidade, com chás artesanais ganhando espaço em cafeterias e lares.

Apesar de sua universalidade, a produção de chá enfrenta desafios como mudanças climáticas e desigualdades na cadeia de suprimentos. O Dia Mundial do Chá também é um momento para refletir sobre práticas sustentáveis e apoiar comunidades agrícolas. Este artigo explora a história, cultura, benefícios, celebrações e desafios do chá, com foco na edição de 2025.

Origem e história do chá

A lenda do imperador Shen Nung

O Dia Mundial do Chá remonta à rica história dessa bebida, que começou na China. Segundo a lenda, o imperador Shen Nung descobriu o chá em 2737 a.C., quando folhas de uma árvore caíram em sua água fervente, criando uma infusão aromática. Esse momento marcou o início da jornada do chá, conforme registros históricos.

A China permaneceu o berço do chá por séculos, com a bebida sendo usada para fins medicinais. O Chá celebra essa origem, destacando como o chá se espalhou pela Ásia e pelo mundo, influenciando culturas e tradições.

Expansão global

No século IX, monges budistas levaram o chá ao Japão, onde se tornou central em cerimônias. No século XVII, o chá chegou à Europa via comerciantes holandeses, ganhando popularidade na Inglaterra, reconhece essa expansão, que transformou o chá em uma bebida global, presente em 80% dos lares, segundo a FAO.

Hoje, países como Índia, Sri Lanka e Quênia lideram a produção e celebram a diversidade de sabores e métodos de preparo, desde o chá preto indiano até o matcha japonês, conectando culturas através de uma xícara.

Significado do Dia Mundial do Chá

Reconhecimento pela ONU

O Dia Mundial do Chá foi oficializado pela ONU em 2019, com o objetivo de promover a sustentabilidade na produção e consumo de chá. Celebrado em 21 de maio, a data destaca o impacto econômico do chá, que sustenta 13 milhões de trabalhadores, segundo o International Tea Committee.

Em 2025, a ONU enfatiza práticas agrícolas sustentáveis incentivando governos e empresas a apoiar pequenos produtores, garantindo condições justas e proteção ambiental.

Importância cultural

O chá é mais que uma bebida; é um ritual. No Reino Unido, o chá da tarde é uma tradição. Na China, cerimônias simbolizam harmonia. O Dia Mundial do Chá celebra essas práticas, unindo pessoas em momentos de conexão, como destacado em eventos globais.

No Brasil, o chá ganha espaço com infusões artesanais ereforça a valorização dessas tradições, incentivando a apreciação de blends locais e importados.

Benefícios do chá para a saúde

Propriedades antioxidantes

A bebida destaca os benefícios do chá, rico em antioxidantes como catequinas. Estudos da The Tea Association of the USA mostram que o chá verde reduz o risco de doenças cardíacas em 20%. O chá preto também melhora a saúde vascular.

Essas propriedades atraem consumidores preocupados com bem-estar promovendo o consumo consciente, enfatizando que o chá, quando preparado sem açúcar, é uma bebida saudável.

Efeitos no bem-estar mental

O chá contém L-teanina, que promove relaxamento, tem o papel do chá em reduzir o estresse, como visto em cerimônias japonesas. Uma xícara de chá pode melhorar o foco e a calma, segundo pesquisas.

Em 2025, eventos do Dia Mundial do Chá incluem sessões de meditação com chá, reforçando sua conexão com o bem-estar mental, especialmente em tempos de alta ansiedade.

Celebrações do Dia Mundial do Chá 2025

Eventos globais

O Dia Mundial do Chá em 2025 será marcado por festivais em países como Índia, China e Reino Unido. Em Darjeeling, workshops ensinam sobre colheita sustentável. Em Londres, feiras oferecem degustações de blends raros, conforme a BBC.

Postagens no X mostram entusiasmo global, com hashtags como #WorldTeaDay trending. O Dia Mundial do Chá une amantes da bebida em celebrações que valorizam tradição e inovação.

Iniciativas no Brasil

No Brasil, o Dia Mundial do Chá ganha força com eventos em São Paulo e Rio de Janeiro. Cafeterias promovem degustações de chás artesanais, enquanto lojas online oferecem descontos. Escolas de chá realizam cursos sobre preparo, segundo a G1.

A crescente popularidade de chás locais, como erva-mate, é destaque. Há incentivos para a descoberta de sabores brasileiros, fortalecendo o mercado interno.

Produção e economia do chá

Principais países produtores

A China lidera a produção de chá, com 2,8 milhões de toneladas em 2024, seguida pela Índia (1,4 milhão), segundo a FAO. Esses países, abastecem 60% do mercado global.

O Quênia e o Sri Lanka também são grandes exportadores. O Dia Mundial do Chá destaca o papel econômico do chá, gerando US$ 20 bilhões anuais em exportações.

Impacto nos trabalhadores

A indústria do chá emprega milhões, mas enfrenta desafios como baixos salários. O Chá promove o comércio justo, com marcas adotando certificações éticas em 2025, conforme o The Guardian.

Iniciativas de empoderamento, como cooperativas de mulheres na Índia, são celebradas. O Dia Mundial do Chá chama atenção para a necessidade de melhorar as condições de trabalho.

Desafios na produção de chá

Mudanças climáticas

As mudanças climáticas ameaçam o cultivo de chá. Chuvas irregulares e temperaturas extremas reduziram a produção em 10% no Sri Lanka em 2024, segundo a FAO. O Dia Mundial do Chá enfatiza práticas sustentáveis, como irrigação eficiente.

Em 2025, o Dia Mundial do Chá inclui webinars sobre agricultura resiliente, ajudando produtores a se adaptarem às condições adversas.

Desigualdades na cadeia de suprimentos

Produtores recebem apenas 5% do valor final do chá, segundo o International Tea Committee. O Dia Mundial do Chá defende preços justos e transparência na cadeia de suprimentos.

Campanhas de 2025 incentivam consumidores a escolherem marcas éticas. O Dia Mundial do Chá amplifica vozes de trabalhadores, promovendo mudanças estruturais.

Tendências do consumo de chá em 2025

Chás artesanais e funcionais

O chá reflete o boom de chás artesanais, como blends com ervas adaptógenas. No Brasil, chás com guaraná e hibisco ganham popularidade, segundo postagens no X. Chás funcionais, voltados para imunidade e relaxamento, crescem 15% ao ano, conforme a The Tea Association.

Chá como experiência sensorial

O chá é cada vez mais uma experiência e destaca eventos de degustação guiada, onde consumidores exploram aromas e sabores. Cafeterias investem em rituais, inspirados em tradições asiáticas. Em 2025, o Dia Mundial do Chá promove workshops sensoriais, conectando pessoas à arte de preparar e apreciar o chá.

Como celebrar o Dia Mundial do Chá

Atividades individuais

Para celebrar o Dia Mundial do Chá, experimente novos blends ou prepare um chá com amigos. Ler sobre a história do chá ou visitar uma loja especializada também são ótimas opções. Compartilhar fotos de sua xícara nas redes com #WorldTeaDay é uma forma de engajar. O Dia Mundial do Chá incentiva pequenos gestos que celebram a bebida.

Eventos comunitários

Organize uma tarde de chá ou participe de festivais locais. O Dia Mundial do Chá em 2025 terá eventos em cidades como São Paulo, com feiras e palestras sobre sustentabilidade. Associações de chá planejam ações educativas tornando uma chance de se conectar com a comunidade e apoiar produtores locais.

Futuro do chá e do Dia Mundial do Chá

Inovações na indústria

O Dia Mundial do Chá olha para o futuro com inovações como chás prontos com baixo açúcar e embalagens biodegradáveis. A indústria investe em tecnologia para reduzir o impacto ambiental, segundo a FAO.

Em 2025, o Chá destaca startups que criam chás sustentáveis, atraindo consumidores conscientes.

Impacto global contínuo

O chá seguirá unindo culturas. O Dia Mundial do Chá continuará promovendo saúde, sustentabilidade e inclusão. Com apoio da ONU, a data pode impulsionar políticas para proteger produtores. À medida que o Chá ganha relevância, sua mensagem de conexão e cuidado ressoa globalmente, inspirando novas gerações a apreciar essa bebida milenar.

Receita de Chá com Folhas de Hortelã, Camomila e Erva-Cidreira para homenagear o Dia mundial do chá:

Ingredientes (para 2 xícaras, aproximadamente 500 ml)

Folhas frescas de hortelã : 10-12 folhas (ou 1 colher de sopa de folhas secas).

: 10-12 folhas (ou 1 colher de sopa de folhas secas). Flores de camomila : 1 colher de sopa (frescas ou secas; use flores inteiras ou moídas, disponíveis em mercados ou farmácias).

: 1 colher de sopa (frescas ou secas; use flores inteiras ou moídas, disponíveis em mercados ou farmácias). Folhas de erva-cidreira : 8-10 folhas frescas (ou 1 colher de chá de folhas secas).

: 8-10 folhas frescas (ou 1 colher de chá de folhas secas). Água filtrada : 500 ml.

: 500 ml. Mel ou açúcar (opcional): 1-2 colheres de chá por xícara, a gosto.

(opcional): 1-2 colheres de chá por xícara, a gosto. Limão (opcional): 1-2 fatias para um toque cítrico.

Utensílios

Chaleira ou panela pequena.

Infusor de chá, coador fino ou peneira (se usar ervas soltas).

Xícaras ou canecas resistentes ao calor.

Colher para misturar.

Modo de Preparo

Prepare as ervas: Se usar folhas frescas, lave bem as de hortelã e erva-cidreira em água corrente para remover impurezas. Sacuda suavemente para secar.

Para a camomila, verifique se as flores estão limpas (frescas ou secas). Se usar flores frescas, separe as pétalas com cuidado. Aqueça a água: Coloque 500 ml de água filtrada em uma chaleira ou panela. Leve ao fogo até atingir o ponto de fervura leve (cerca de 90-95°C, antes de borbulhar intensamente). Evite água fervendo a 100°C, pois pode queimar as ervas e alterar o sabor. Monte o chá: Em um infusor ou diretamente em uma chaleira/teapot, coloque as folhas de hortelã, camomila e erva-cidreira.

Se não usar infusor, adicione as ervas diretamente na água quente após desligar o fogo. Faça a infusão: Despeje a água quente sobre as ervas. Cubra a chaleira ou recipiente para preservar os óleos essenciais.

Deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Menos tempo resulta em um sabor suave; mais tempo intensifica os aromas, mas cuidado para não deixar amargo (especialmente a camomila). Coe e sirva: Se usou ervas soltas, coe a infusão com uma peneira fina ao servir nas xícaras.

Adoce com mel ou açúcar, se desejar, mexendo bem. Uma fatia de limão pode ser adicionada para um toque refrescante. Aproveite: Sirva quente para um efeito relaxante ou deixe esfriar para uma bebida refrescante. O chá pode ser consumido puro ou com biscoitos, torradas ou bolos leves.

Tempo de Preparo