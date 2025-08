Morango do amor vira febre no Brasil, impulsiona negócios e acende alerta de dentistas e autoridades

Começou como receita de mãe para filha no interior de Minas e virou sensação nacional. O morango do amor, fruta coberta por brigadeiro e caramelo, já ganhou versões em cuscuz, cookie e coxinha doce. Assim, o Morango do Amor vira febre e explode em vendas.

Assim, o mercado aqueceu, mas também preocupação dos dentistas, que alertam para os riscos à saúde bucal. Do viral nas redes ao reconhecimento como patrimônio cultural, a sobremesa conquistou o Brasil — e dividiu opiniões.

O morango, fruta amplamente cultivada em diversas regiões brasileiras, passou a ocupar recentemente o centro das atenções no mercado de doces. Um preparo que une brigadeiro branco e cobertura de caramelo cristalizado sobre o morango virou tendência nacional, sendo replicado, adaptado e comercializado em diferentes formatos.

A receita, simples na aparência, se expandiu em escala e hoje movimenta pequenos negócios, provoca aumento nos preços da fruta e levanta discussões no campo da saúde bucal.

A disseminação do chamado “morango do amor” nas redes sociais impulsionou não apenas o consumo da iguaria original, mas também a criação de variações regionais. Doces que antes pertenciam a repertórios locais passaram a incorporar o morango caramelizado como elemento central.

O fenômeno ganhou força especialmente em estados como São Paulo e Minas Gerais, onde pequenos empreendedores transformaram a tendência em oportunidade de renda.

Ao mesmo tempo em que cresce a oferta do produto em cafeterias, feiras e ruas, o aumento do consumo levou a alertas de entidades como o Conselho Federal de Odontologia. Profissionais apontam riscos associados ao consumo excessivo da versão com calda caramelizada, que apresenta textura dura e alto teor de açúcar. Pacientes relataram fraturas em próteses e restaurações dentárias após morderem o doce.

Origem da receita e primeiros registros

A origem atribuída ao morango do amor está ligada à confeiteira Cláudia Maria Nicoleti, moradora de Senador Amaral, no Sul de Minas Gerais. A receita foi elaborada para agradar a filha e apresentada em um concurso culinário durante o Festival de Inverno da cidade, onde foi premiada. A repercussão da vitória e a publicação nas redes sociais resultaram na popularização da receita.

Segundo relatos da própria confeiteira, o preparo envolveu experimentação com diferentes combinações, desde brigadeiro de leite em pó até variações com beijinho e bicho de pé. O nome “morango do amor” teria sido sugerido por uma cliente. O município onde a receita foi apresentada decidiu transformar o doce em patrimônio cultural imaterial local.

A criadora, que vende os doces na rua e produz uma média de 40 unidades por dia, afirma que toda a produção é feita manualmente, com uso de morangos cultivados na propriedade do marido. A divulgação orgânica da receita pela internet gerou alta demanda e visibilidade para o pequeno negócio.

Adaptações regionais e novas versões

O Vale do Paraíba, no interior paulista, se tornou um polo importante para a reinvenção da receita. Em Jacareí, Thaciany, conhecida como Thacy Arretada, relançou um cuscuz doce sem morango, criado originalmente para presentear a namorada do filho. O preparo ganhou o nome de “cuscuz do amor” após viralizar em vídeo nas redes sociais.

Em São José dos Campos, Maria Karoline Alves, proprietária de uma cafeteria, criou a versão “morango do amor de cookie”, cobrindo a fruta com massa de cookie em vez da calda caramelizada. A produção é limitada a finais de semana, com foco na utilização de morangos frescos.

Na cidade de Guaratinguetá, a doceira Giovanna Vila Nova lançou a “coxinha de pistache com morango”, unindo dois ingredientes em alta nas redes sociais. A inovação rapidamente se tornou uma das sobremesas mais vendidas da doceria, segundo a proprietária.

Impacto econômico no setor de frutas

O aumento súbito na procura pelo morango influenciou diretamente os preços da fruta em mercados e hortifrutis. Em polos produtores como o Sul de Minas, a demanda antecipou etapas da colheita e provocou reajustes acima do normal para o período.

Segundo comerciantes, o valor da caixa de morango teve elevação considerável nas últimas semanas, impulsionada pelo consumo voltado para produção do doce. Em algumas regiões, unidades do morango do amor são comercializadas por valores entre R$ 20 e R$ 30.

Essa valorização também levou a uma reorganização logística em pequenos negócios, que passaram a adotar estratégias de venda por encomenda ou produção limitada para evitar perdas, uma vez que a fruta é perecível e sensível ao manuseio.

Alertas odontológicos e impactos na saúde bucal

Em Santos, no litoral paulista, dentistas relataram atendimentos emergenciais relacionados ao consumo do doce. Casos de fraturas em próteses totais, coroas dentárias e restaurações foram registrados por clínicas da cidade.

A principal causa apontada pelos profissionais é a casquinha de açúcar endurecida que reveste o morango. A crosta caramelizada apresenta resistência suficiente para comprometer estruturas protéticas ou dentárias fragilizadas. Pacientes com aparelhos fixos, facetas dentárias e contenções estão entre os mais suscetíveis a complicações.

O Conselho Federal de Odontologia emitiu nota destacando que o consumo do doce deve ser feito com moderação. Entre as recomendações estão evitar morder diretamente a cobertura dura, cortar o doce com faca, realizar higiene bucal imediatamente após o consumo e ingerir água caso não seja possível escovar os dentes.

A recepção do público e o papel das redes sociais

As redes sociais desempenharam papel fundamental na propagação do morango do amor. Influenciadores digitais, confeiteiros e consumidores comuns contribuíram para a viralização da receita em vídeos curtos e tutoriais de preparo. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube impulsionaram a visibilidade do doce.

As buscas por “como fazer morango do amor” e “morango do amor perto de mim” cresceram significativamente nas ferramentas de busca nas últimas semanas, indicando o interesse popular em reproduzir ou encontrar a sobremesa.

A repercussão também provocou reações em outras áreas da gastronomia. Novas versões surgiram com adaptações para públicos específicos, como receitas sem açúcar, versões veganas ou adaptadas para crianças, excluindo a camada de caramelo.

O futuro da tendência e os limites da viralização

Apesar do sucesso comercial, há dúvidas quanto à permanência da receita como item fixo em cardápios. A estrutura do doce, que exige preparo cuidadoso, armazenamento adequado e consumo rápido, pode limitar sua manutenção em larga escala.

Confeiteiros que trabalham sozinhos enfrentam dificuldades em atender à alta demanda. Além disso, a sazonalidade do morango e as variações de preço afetam diretamente a sustentabilidade da produção contínua.

A discussão sobre saúde bucal também poderá impactar a popularidade do produto, especialmente caso aumentem os relatos de danos odontológicos e a orientação dos profissionais da área se torne mais difundida entre os consumidores.

Perspectivas culturais e reconhecimento institucional

O reconhecimento do doce como patrimônio cultural imaterial de Senador Amaral representa uma valorização simbólica de iniciativas gastronômicas locais. A decisão da prefeitura reflete o papel que o morango do amor desempenhou na promoção da identidade municipal e no incentivo ao turismo.

Para a criadora Cláudia Maria Nicoleti, o título veio acompanhado de novos desafios. Além da alta demanda, ela enfrenta limitações estruturais para ampliar sua produção, que hoje ocorre de forma artesanal e com equipe reduzida.

O caso demonstra como tendências culinárias podem se transformar em fenômenos socioculturais, ganhando dimensão econômica, midiática e institucional em um curto espaço de tempo.

Doçura que Encanta: 2 Receitas Irresistíveis de Morango do Amor

1. Morango do Amor Clássico

Ingredientes:

500g de morangos frescos

200g de chocolate ao leite ou meio amargo

1 colher de sopa de óleo de coco (opcional, para brilho extra)

Modo de Preparo:

Lave bem os morangos, retire os cabinhos e seque-os com cuidado. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos para não queimar. Se desejar um brilho extra, adicione uma colher de sopa de óleo de coco ao chocolate derretido. Mergulhe cada morango no chocolate derretido, deixando-o completamente coberto. Coloque os morangos sobre uma superfície forrada com papel manteiga para secar e deixar o chocolate firmar. Sirva assim que estiverem firmes, ou deixe na geladeira para acelerar o processo.

2. Morango do Amor com Caramelo

Ingredientes:

500g de morangos frescos

100g de chocolate branco

100g de chocolate ao leite

100g de caramelo líquido

1 colher de sopa de leite condensado

Modo de Preparo:

Lave os morangos, retire os cabinhos e seque-os. Derreta o chocolate branco e o chocolate ao leite em banho-maria ou micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos. Mergulhe cada morango primeiro no chocolate branco e depois no ao leite, cobrindo bem. Enquanto o chocolate ainda está molhado, adicione um fio de caramelo por cima dos morangos. Se desejar, finalize com um toque de leite condensado para um efeito ainda mais cremoso. Deixe os morangos descansarem até o chocolate secar e firmar. Sirva a seguir.

Importante:

As Festas Juninas, com suas bandeirinhas e comidas típicas como milho assado, impulsionam o comércio local, assim como o morango do amor, que transformou uma receita caseira em febre nacional com brigadeiro e caramelo. Ambas celebram cultura popular, unem gerações e aquecem economias, apesar de alertas de saúde.



Com informações de Cnn Brasil