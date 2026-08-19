Glória Menezes morre aos 91 anos e deixa uma das carreiras mais marcantes da televisão

Atriz morreu em casa, no Rio de Janeiro, após mais de seis décadas de atuação no teatro, cinema e televisão; trajetória foi marcada por novelas históricas e pela parceria com Tarcísio Meira

Glória Menezes morreu aos 91 anos na terça-feira, 18 de agosto, em seu apartamento, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por representantes da atriz. A causa informada foi natural.

Uma das artistas mais reconhecidas da televisão brasileira, Glória construiu uma carreira de mais de seis décadas e participou de momentos decisivos da dramaturgia nacional, desde as primeiras novelas diárias até produções que atravessaram gerações.

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1934, ela se mudou ainda criança para São Paulo, onde iniciou a formação artística e começou a construir a carreira que a tornaria conhecida pelo nome Glória Menezes.

Glória Menezes começou no teatro e chegou rapidamente à televisão

A atriz ingressou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo e participou do grupo amador Jovens Independentes.

Em 1959, recebeu reconhecimento como atriz revelação em um festival de teatro amador ligado ao diretor Antunes Filho. No mesmo período, começou a trabalhar na televisão.

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O cinema também apareceu cedo em sua trajetória.

Glória participou de O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte. O filme estreou em 1962 e conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, tornando-se um dos títulos mais importantes da história do cinema brasileiro.

Primeira novela diária ajudou a transformar sua carreira

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Em 1963, Glória Menezes protagonizou ao lado de Tarcísio Meira a novela 2-5499 Ocupado, exibida pela TV Excelsior e reconhecida como a primeira telenovela diária da televisão brasileira.

Foi também nesse período que a parceria profissional entre os dois se transformou em uma relação pessoal.

Glória e Tarcísio formariam um dos casais mais conhecidos da televisão, dividindo novelas, teatro, cinema e projetos próprios durante décadas.

O casamento durou mais de 50 anos, até a morte de Tarcísio Meira, em agosto de 2021, aos 85 anos.

Novelas transformaram Glória Menezes em presença constante na TV

A estreia na Globo ocorreu em 1967, em Sangue e Areia. Ao longo da carreira, Glória participou de mais de 40 novelas na emissora.

Glória Menezes morreu aos 91 anos e deixa uma trajetória marcada por mais de seis décadas no teatro, cinema e televisão.

Entre os trabalhos mais lembrados estão:

Irmãos Coragem;

Pai Herói;

Jogo da Vida;

Guerra dos Sexos;

Brega & Chique;

Rainha da Sucata;

A Próxima Vítima;

Torre de Babel;

O Beijo do Vampiro;

Senhora do Destino;

Páginas da Vida;

A Favorita.

Em Irmãos Coragem, de 1970, interpretou uma personagem com três personalidades distintas. Já em Pai Herói, de 1979, viveu Ana Preta, uma das personagens que marcaram uma mudança importante em sua imagem artística.

Outra atuação muito lembrada ocorreu em Rainha da Sucata, em 1990, quando interpretou Laurinha Figueroa, uma socialite falida que se tornou uma das personagens mais conhecidas de sua carreira.

A trajetória de atrizes que atravessaram diferentes fases do teatro e da televisão continua presente nos palcos. Um exemplo é Ana Lúcia Torre, que celebrou seis décadas de carreira em um espetáculo construído a partir de sua própria história, mostrando como essa geração ajudou a formar parte importante da memória cultural do público.

Última novela foi Totalmente Demais

Glória Menezes estava afastada das novelas havia cerca de dez anos.

Sua última participação no formato foi em Totalmente Demais, exibida entre 2015 e 2016. Ela interpretou Stelinha, mãe de Arthur, personagem de Fábio Assunção.

Em 2018, ainda apareceu no humorístico Tá no Ar: a TV na TV. Dois anos depois participou do especial Os Casais que Amamos ao lado de Tarcísio Meira. Em 2025, foi homenageada no programa Tributo, dedicado à sua carreira.

Glória Menezes deixa três filhos

A atriz deixa três filhos: Maria Amélia, João Paulo e Tarcísio Filho.

Segundo a família, a despedida seria reservada aos familiares.

Glória Menezes encerra uma trajetória que acompanhou a própria transformação da televisão ao longo de mais de meio século. Dos primeiros teleteatros às grandes novelas em cores, sua presença permaneceu ligada a personagens que ainda fazem parte da memória de diferentes gerações.