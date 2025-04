Gastronomia: Hoje é dia do Fondue: Você sabe a história por trás dessa delícia?

O fondue é uma experiência gastronômica que une tradição e modernidade, trazendo variedade para agradar diferentes gostos. Entre os tipos mais conhecidos, destaca-se o fondue de queijo, feito com uma mistura de queijos derretidos combinados com vinho branco, ideal para mergulhar pedaços de pão ou vegetais. Já o fondue de carne utiliza óleo ou caldo para cozinhar pedaços de carne e frango, acompanhado de molhos variados. E, claro, há o fondue de chocolate, uma sobremesa irresistível onde frutas, marshmallows e biscoitos são mergulhados em chocolate quente e cremoso.

Tradicionalmente, o fondue é associado ao inverno, especialmente em regiões mais frias, como nos Alpes Suíços, onde nasceu como um prato para aquecer os dias frios. No entanto, nos últimos anos, sua popularidade transcendeu as estações, e ele passou a ser consumido em qualquer época, adaptando-se a celebrações e ocasiões especiais durante todo o ano.

Quanto a onde aproveitar essa delícia, o fondue é encontrado em restaurantes especializados, muitas vezes em ambientes aconchegantes com luz baixa e decoração rústica. Também é uma ótima opção para preparar em casa, usando aparelhos de fondue facilmente encontrados no mercado. Essa versatilidade faz do fondue uma escolha perfeita tanto para jantares românticos quanto para encontros descontraídos com amigos e família. Afinal, o fondue não é apenas uma refeição, mas um evento gastronômico que celebra o prazer de compartilhar momentos.