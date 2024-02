Fumacê irá combater Dengue em Caieiras

Defesa Civil dá início à segunda etapa da programação fumacê para auxiliar na prevenção do combate à dengue

Equipes da Defesa Civil da prefeitura de Caieiras deram início, no dia 15 de fevereiro, na segunda etapa da programação do Fumacê, visando atender todos os bairros da cidade.

Trata-se de uma medida preventiva com objetivo a pulverização do fumacê, que é uma forma de evitar a proliferação do mosquito da Dengue. Ressaltando que a programação pode ser alterada devido a previsão de mau tempo, como dias de chuva, por exemplo.

O fumacê é uma estratégia encontrada para controlar as populações de mosquitos, muito utilizada durante os períodos de epidemia para eliminar mosquitos e evitar a transmissão de doenças como a dengue, a Zika ou a Chikungunya.

Importante alertar aos moradores que mantenham as portas e janelas das residências abertas, se possível, lembrando de recolher alimentos, evitando deixá-los expostos, assim como os potinhos de água e ração dos animaizinhos.

Pedimos também a colaboração da população para ajudar na prevenção, evitando deixar água parada e mantendo as caixas d’água sempre fechadas da maneira correta.

Confira a programação:

15/02 – Portal das Laranjeiras

16/02 – Laranjeiras

17/02 – Jardim Esperança e Nova era

18/02 – Vila Pinheiros e Nova pinheiros

19/02 – Santa Ediwiges, Vera Tereza e Monte alegre

20/02 – Jardim dos eucaliptos

21/02 – Jardim boa Vista, Jardim Vitória e Real Park

22/02 – Jardim Marcelino

23/02 – Vila são João, Vila Miraval e São Diego

24/02 – Nova Caieiras

25/02 – Vila Rosina e sítio aparecida

26/02 – Jardim Europa e São Marino

27/02 – Jardim dos Abreus e Alambique

28/02 – Morro grande e Alpes

29/02 – Calcária e Centro

01/03 – Parque Suiça, Catingueiro e Santa Inês

Informações da Prefeitura de Caieiras