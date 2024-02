Painel de Monitoramento da Dengue recebe atualização diária dos municípios paulistas

Ferramenta lançada pela Secretaria de Estado da Saúde traz informações sobre a situação epidemiológica em São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo, por meio do Centro de Operações de Emergências (COE), lançou o Painel de Monitoramento da Dengue, para ampliar a transparência da evolução dos casos de arboviroses em todo o estado. Os dados poderão ser filtrados por data, município e Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE). O painel está disponível no link: https://dengue.saude.sp.gov.br/dengue

“As informações podem ser acessadas pelo celular ou computador. Dessa forma, estamos ampliando o acesso da informação sobre a dengue para toda a população. São dados que nos ajudarão no combate à doença em todas as regiões do Estado.” comentou a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da Secretaria de Estado da Saúde, Tatiana Lang D’Agostini.

O lançamento do portal faz parte das ações contra a dengue anunciadas pelo Centro de Operações de Emergências. A ferramenta é atualizada diariamente com os dados municipais, e oferece as principais informações sobre a doença.

Veja como identificar os sintomas da dengue:

Febre alta;

• Dor atrás dos olhos;

• Dor no corpo;

• Manchas avermelhadas na pele;

• Coceira;

• Náuseas; e

• Dores musculares e articulares.

Veja as principais recomendações para eliminação de criadouros do Aedes aegypti:

Eliminar pratos de plantas ou utilizar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;

Descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura;

Retirar objetos que acumulem água de quintais, como potes e garrafas;

Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;

Tampar ralos;

Manter o vaso sanitário sempre fechado;

Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;

Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/