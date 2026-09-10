Fauda voltou à Netflix com 11 episódios para maratonar neste fim de semana

Quem estava procurando uma série de ação para ocupar o próximo fim de semana ganhou uma opção nova na Netflix.

A quinta temporada de Fauda chegou ao streaming nesta terça-feira, 8 de setembro, com 11 episódios e uma história que coloca Doron novamente em campo depois de uma longa espera. Desta vez, tudo começa com uma missão de vingança não autorizada que leva antigos companheiros até Marselha, na França.

Para quem gosta de operações clandestinas, infiltrações, perseguições e episódios que empurram o conflito para o capítulo seguinte, o lançamento chega em boa hora. A temporada completa já está disponível e soma aproximadamente 7 horas e 32 minutos, tempo que permite dividir a maratona entre sexta à noite, sábado e domingo.

Fauda voltou depois de mais de três anos

A quarta temporada chegou ao público internacional pela Netflix em janeiro de 2023.

Pouco depois, os roteiristas começaram a trabalhar na continuação. O desenvolvimento atravessou, porém, um período que mudaria profundamente tanto a produção quanto a história contada pela série.

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Os ataques de 7 de outubro de 2023 fizeram os criadores repensarem a quinta temporada.

Avi Issacharoff, cocriador de Fauda, explicou que o novo ciclo passou a discutir questões ligadas ao preço da vingança e à continuidade da violência. Em vez de simplesmente reproduzir acontecimentos reais no roteiro, a série coloca seus personagens diante das consequências emocionais desse período.

Fauda continua sendo uma série de ação, mas os novos episódios colocam perdas, trauma e decisões pessoais ainda mais perto do centro da operação.

Uma vingança leva Doron até Marselha

A história se passa dois anos depois dos ataques de 7 de outubro.

Doron Kavillio, novamente interpretado por Lior Raz, acaba envolvido quando antigos companheiros seguem para Marselha em uma missão de vingança que não recebeu autorização.

O acerto de contas particular rapidamente ganha proporções maiores.

A equipe também precisa impedir um ataque de grandes proporções contra Israel, enquanto Doron enfrenta as consequências das decisões tomadas por pessoas próximas a ele.

Essa mistura entre missão e vida pessoal é uma das características que acompanham Fauda desde suas primeiras temporadas. As operações nunca ficam completamente separadas de quem participa delas, e uma decisão costuma criar o problema seguinte.

É justamente esse encadeamento que favorece quem gosta de assistir vários episódios seguidos.

Vale colocar Fauda na maratona do fim de semana?

Para quem já acompanhava a série, há um argumento simples: são 11 episódios inéditos disponíveis de uma vez, depois de mais de três anos sem uma temporada nova na Netflix.

Os capítulos somam cerca de 452 minutos, ou 7 horas e 32 minutos. Na prática, é possível assistir a três ou quatro episódios por dia e concluir a temporada durante o fim de semana sem transformar sábado e domingo inteiros em frente à televisão.

Para quem nunca viu Fauda, começar diretamente pela quinta temporada não é a melhor porta de entrada.

Boa parte do peso dos novos acontecimentos depende das relações construídas entre Doron e seus companheiros anteriormente. As quatro temporadas anteriores explicam quem são esses personagens, as perdas que carregam e por que determinadas decisões têm consequências tão pessoais.

A recomendação funciona principalmente para quem gosta de thrillers de espionagem, operações infiltradas, ação militar e histórias em que conflitos políticos e pessoais se misturam.

Também é importante saber que Fauda não é uma série de ação leve para deixar passando ao fundo. A narrativa depende de diálogos, relações entre personagens e mudanças rápidas dentro das operações.

As primeiras avaliações publicadas após a estreia internacional indicam justamente essa combinação. O Decider recomendou assistir à nova temporada e destacou que a série preserva ação e suspense enquanto dá mais espaço para trauma, luto e vingança.

Marselha aparece na história, mas não foi onde tudo foi filmado

Um dos bastidores mais curiosos da quinta temporada está justamente na França.

A produção pretendia gravar cenas em Marselha, mas parte desse planejamento acabou transferida para Budapeste, na Hungria.

Lior Raz afirmou que as filmagens previstas para a cidade francesa precisaram mudar porque não havia garantia suficiente de segurança para a equipe. Budapeste já havia recebido a produção anteriormente, o que facilitou a transferência.

O resultado cria um detalhe interessante para observar durante a maratona.

Marselha tem papel importante na história, mas parte da França mostrada na tela foi recriada a centenas de quilômetros dali.

São 11 episódios e pouco mais de sete horas de história

A quinta temporada de Fauda tem 11 episódios e está disponível internacionalmente na Netflix desde terça-feira, 8 de setembro.

Considerados em conjunto, os capítulos têm 452 minutos de duração, pouco mais de sete horas e meia.

Lior Raz retorna como Doron, enquanto a nova fase também traz nomes como Mélanie Laurent, Hakim Djaziri, Yaakov Zada Daniel e Doron Ben-David.

Para quem já acompanhava a equipe e estava esperando pela continuação, a principal vantagem neste fim de semana é não depender de lançamento semanal.

A temporada inteira está disponível.

E entre a vingança que leva a história até Marselha, o retorno de Doron depois de uma longa espera e uma duração que cabe em um fim de semana, Fauda ganhou bons argumentos para entrar na próxima maratona.