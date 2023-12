Entenda a avaliação sobre aquecimento global feita pela Cop28

Conhecida como COP28 e, desta vez em Dubai nos Emirados Árabes Unidos, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, ocorreu na quinta-feira (30). Com a participação de representantes de cerca de 200 nações e um contingente de 70 mil pessoas, o evento visou apresentar uma avaliação global das ações de cada país em relação ao cumprimento do Acordo de Paris. Este acordo, estabelecido para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, está sendo revisto pela primeira vez desde sua criação.

Essa avaliação das contribuições individuais dos países para conter o aquecimento global servirá como base para a COP30, programada para 2025, ano em que o Acordo de Paris completará uma década. Na COP30, espera-se a adoção de novas medidas para reduzir o impacto do aquecimento global. Segundo Pedro Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (USP), a COP28 representa uma espécie de prestação de contas de cada nação, analisando seu progresso em relação aos compromissos anteriores.

Cortes ressalta que os acordos climáticos não possuem medidas punitivas para os países que não os cumprem, funcionando mais como um alerta. Ele destaca que nações como Estados Unidos e China não têm abraçado essas causas tanto quanto poderiam, o que levanta questões sobre a eficácia e a adesão plena a esses compromissos.

Além disso, há a expectativa de reafirmar o compromisso dos países em manter o aumento da temperatura abaixo de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. Karen Oliveira, diretora de Políticas Públicas e Relações Governamentais da TNC Brasil, alerta para o risco de revisão dessa meta, apesar da sua importância diante das consequências adversas das mudanças climáticas.

O relatório anual divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) em 20 de algum mês apontou que, se as políticas atuais não forem alteradas, o mundo poderá enfrentar um aumento de temperatura de até 2,9°C até o ano de 2100. Esse valor é quase o dobro do limite fixado pelo Acordo de Paris. O relatório também indicou um aumento de 1,2% nas emissões de gases do efeito estufa entre 2021 e 2022.

Desde a assinatura do Acordo de Paris em 2015, vários eventos climáticos extremos têm ocorrido em todo o mundo, ressaltando a urgência de ações concretas para enfrentar as mudanças climáticas. Por exemplo, incêndios florestais devastadores, ondas de calor intensas, furacões mais frequentes e o aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências observadas.

Muitos cientistas e especialistas enfatizam a importância de limitar o aquecimento global a 1,5°C para evitar consequências ainda mais graves. Entretanto, os relatórios mais recentes sobre as emissões de gases do efeito estufa indicam que, apesar dos esforços, as emissões continuam a aumentar em muitas partes do mundo. Além disso, há desafios persistentes na transição para fontes de energia renovável e na redução da dependência de combustíveis fósseis.

Países em desenvolvimento frequentemente enfrentam obstáculos adicionais ao tentar equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental. A disponibilidade de tecnologias limpas, financiamento adequado e transferência de conhecimento são aspectos cruciais para ajudar essas nações a enfrentarem as mudanças climáticas de forma eficaz.

Além disso, a conscientização global sobre a urgência das ações climáticas está crescendo, com movimentos ativistas e a sociedade civil pressionando por mudanças significativas e imediatas. A sustentabilidade não se limita apenas à esfera governamental; empresas, indivíduos e organizações desempenham um papel fundamental na redução das emissões de carbono e na promoção de práticas ambientalmente responsáveis.

Portanto, a COP28 representa um momento crucial para reavaliar os compromissos globais e catalisar ações mais efetivas para combater as mudanças climáticas, garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações.