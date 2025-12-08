Cata-Treco em Caieiras: confira os bairros atendidos entre 8 e 12 de dezembro

Programação do Cata-Treco em Caieiras de 8 a 12 de dezembro.

Saiba os bairros atendidos, os horários da coleta e como descartar corretamente resíduos como móveis e eletrodomésticos.

A Prefeitura de Caieiras anunciou mais uma edição do serviço de Cata-Treco, que ocorrerá de 8 a 12 de dezembro. Durante esses dias, diversos bairros da cidade terão a oportunidade de descartar gratuitamente materiais como: entulhos, colchões, eletrônicos, móveis velhos, eletrodomésticos quebrados e madeiras.

Confira a programação do Cata-Treco em Caieiras

O caminhão de coleta passará recolhendo materiais e objetos que não têm mais utilidade para os moradores, esse é o momento ideal para descartar corretamente tudo aquilo que não está sendo usado.

Confira!

Bairro: Alpes de Caieiras

08 e 09/12

Bairros: Jd. dos Abreus, Parque São Rafael e Jd. Virginia.

10 e 12/12

Bairros: Vila dos Pinheiros e Jardim Vera Tereza

08 e 09/12

ATENÇÃO!

A programação pode sofrer alterações devido ao tempo chuvoso.

Atenção aos horários e regras para descarte

A Prefeitura orienta que os resíduos de construção como azulejos, pedras, tijolos, telhas, argamassa, vidros, metais, madeiras, etc., sejam embalados adequadamente em sacos fechados. Essa medida facilita a coleta e garante a segurança dos envolvidos no processo.

Mais informações e dúvidas

Os moradores que tiverem dúvidas sobre o cronograma ou tipos de materiais permitidos podem entrar em contato com a Prefeitura pelos telefones 📞 (11) 4605-7276 ou 4605-7279.

Ação que reduz pontos de descarte irregular e reforça a importância da conscientização ambiental

O Cata-Treco é uma iniciativa fundamental para manter Caieiras limpa e organizada, oferecendo aos moradores a chance de descartar corretamente itens que muitas vezes acabam acumulando em casa.

A ação reduz pontos de descarte irregular, evita o entupimento de bueiros, inibe criadouros de insetos e contribui diretamente para a saúde pública, além disso ainda reforça a importância da conscientização ambiental, um tema cada vez mais presente na rotina dos caieirenses como você pode ler em nosso artigo sobre como a Solvi Essencis transforma resíduos em energia limpa e biometano.

Muitos moradores aproveitam o Cata-Treco para descartar objetos grandes, mas ainda têm dúvidas sobre o que fazer com alguns itens eletrônicos, pensando nisso preparamos um artigo mostrando o que fazer com lixo eletrônico e como descartar celular, pilha e computador velho de forma sustentável.

Quer saber mais sobre programas de sustentabilidade em Caieiras? Confira também:

Projeto Ecoari transforma reciclagem em prêmios e coloca Caieiras na rota da sustentabilidade

O programa que está revolucionando o descarte de recicláveis na cidade, com PEVs inteligentes e recompensas por meio do aplicativo.

VAMOS TRANSFORMAR O MUNDO EM UM LUGAR MAIS LIMPO Cuidar do nosso planeta de forma sustentvel é fácil! ENTRE EM NOSSO GRUPO DE WHATSAPP Tenha acesso a Dicas, Idias, Inovaçes e Artigos que ajudam a construir um futuro mais limpo, justo e sustentável. ENTRE NO GRUPO Seja consciente FAÇA PARTE. Reciclar SIMPLES! ENTRAR NO GRUPO