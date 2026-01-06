Abóbora cabotiá recheada com carne cremosa vira o prato queridinho do inverno

Abóbora cabotiá recheada com carne desfiada, creme aveludado e gratinado dourado. Receita reconfortante, fácil e perfeita para o frio.
Ingredientes
- 1 abóbora cabotiá média
- 600 g de chã de dentro (ou acém, se preferir)
- 150 g de bacon em cubos
- 1 cebola grande bem picada
- 4 dentes de alho amassados
- 1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
- Água quente quanto baste para o cozimento
- 400 g de creme de leite
- 200 g de requeijão cremoso
- 120 g de queijo minas ralado
- Queijo parmesão ralado para finalizar
- Polpa da própria abóbora
- Azeite de oliva a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Salsinha e cebolinha frescas picadas a gosto
- Opcional: uma pitada de noz-moscada para o creme
Modo de preparo
- Lave a abóbora, envolva-a completamente em papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora, até começar a amaciar.
- Enquanto isso, tempere a carne com sal e pimenta. Aqueça a panela de pressão com um fio de azeite e sele a carne até dourar bem.
- Junte metade da cebola e parte do alho, mexendo até liberar aroma.
- Despeje o vinho branco e raspe o fundo da panela para soltar os sabores. Aguarde o álcool evaporar.
- Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 35 a 40 minutos após pegar pressão, até ficar bem macia.
- Retire a abóbora do forno, abra uma tampa na parte superior e descarte as sementes. Tempere o interior com azeite e sal e volte ao forno a 180 °C por mais 20 minutos.
- Com cuidado, retire parte da polpa da abóbora já assada e reserve.
- Em outra panela, aqueça um fio de azeite e doure o bacon. Acrescente o restante da cebola e do alho e refogue até ficarem levemente dourados.
- Incorpore a polpa da abóbora, o creme de leite, o requeijão e o queijo minas. Mexa até formar um creme espesso e homogêneo. Ajuste o sal, a pimenta e, se desejar, finalize com noz-moscada.
- Desfie a carne cozida e misture-a ao creme, envolvendo bem. Prove e corrija os temperos.
- Finalize com salsinha e cebolinha, recheie a abóbora com essa mistura, cubra com parmesão ralado e leve ao forno até gratinar e dourar por cima.
Informações adicionais
Para um sabor ainda mais intenso, reserve um pouco do caldo do cozimento da carne e acrescente algumas colheres ao creme.
Isso deixa o recheio mais úmido e profundo no sabor, sem perder a cremosidade.
A abóbora cabotiá é uma das variedades mais usadas em receitas cremosas porque tem baixo teor de água e polpa naturalmente adocicada, o que cria um contraste perfeito com recheios salgados e carnes desfiadas.