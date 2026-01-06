Abóbora cabotiá recheada com carne cremosa vira o prato queridinho do inverno

/5
0 avaliações
Abóbora Cabotiá Recheada Com Carne
Avatar photo

Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 06/01/2026, s 19:14

Atualizado: 06/01/2026, às 19:14

Rnews Sabores
Tipo Prato Principal
Tempo 110min
Porção 7

Abóbora cabotiá recheada com carne desfiada, creme aveludado e gratinado dourado. Receita reconfortante, fácil e perfeita para o frio.

Ingredientes

  • 1 abóbora cabotiá média
  • 600 g de chã de dentro (ou acém, se preferir)
  • 150 g de bacon em cubos
  • 1 cebola grande bem picada
  • 4 dentes de alho amassados
  • 1/2 xícara (chá) de vinho branco seco
  • Água quente quanto baste para o cozimento
  • 400 g de creme de leite
  • 200 g de requeijão cremoso
  • 120 g de queijo minas ralado
  • Queijo parmesão ralado para finalizar
  • Polpa da própria abóbora
  • Azeite de oliva a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Salsinha e cebolinha frescas picadas a gosto
  • Opcional: uma pitada de noz-moscada para o creme

Compartilhe sua receita inesquecível e faça parte da nossa comunidade!

Envie sua receita

Modo de preparo

  1. Lave a abóbora, envolva-a completamente em papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora, até começar a amaciar.
  2. Enquanto isso, tempere a carne com sal e pimenta. Aqueça a panela de pressão com um fio de azeite e sele a carne até dourar bem.
  3. Junte metade da cebola e parte do alho, mexendo até liberar aroma.
  4. Despeje o vinho branco e raspe o fundo da panela para soltar os sabores. Aguarde o álcool evaporar.
  5. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 35 a 40 minutos após pegar pressão, até ficar bem macia.
  6. Retire a abóbora do forno, abra uma tampa na parte superior e descarte as sementes. Tempere o interior com azeite e sal e volte ao forno a 180 °C por mais 20 minutos.
  7. Com cuidado, retire parte da polpa da abóbora já assada e reserve.
  8. Em outra panela, aqueça um fio de azeite e doure o bacon. Acrescente o restante da cebola e do alho e refogue até ficarem levemente dourados.
  9. Incorpore a polpa da abóbora, o creme de leite, o requeijão e o queijo minas. Mexa até formar um creme espesso e homogêneo. Ajuste o sal, a pimenta e, se desejar, finalize com noz-moscada.
  10. Desfie a carne cozida e misture-a ao creme, envolvendo bem. Prove e corrija os temperos.
  11. Finalize com salsinha e cebolinha, recheie a abóbora com essa mistura, cubra com parmesão ralado e leve ao forno até gratinar e dourar por cima.

Informações adicionais

Para um sabor ainda mais intenso, reserve um pouco do caldo do cozimento da carne e acrescente algumas colheres ao creme.
Isso deixa o recheio mais úmido e profundo no sabor, sem perder a cremosidade.

Abóbora Cabotiá Recheada Abóbora com Carne Receita com Abóbora Receita de Inverno
/5
0 avaliações

Você fez esta receita? Queremos sua avaliação!

Compartilhe conosco sua experiência. A receita ficou boa?

A abóbora cabotiá é uma das variedades mais usadas em receitas cremosas porque tem baixo teor de água e polpa naturalmente adocicada, o que cria um contraste perfeito com recheios salgados e carnes desfiadas.

— ARTIGO CONTINUA ABAIXO —

Leia também

Rnews Sabores
Celio Ricardo

Celio Ricardo

Eu sou alguém que vive com os olhos curiosos e o coração aberto para o mundo.
Apaixonado por tecnologia, fascinado por saúde e encantado com tudo que envolve animais e plantas, encontro beleza tanto nos avanços digitais quanto na simplicidade da natureza.

Viajar é meu combustível, cada destino me ensina algo novo, e cada cultura me inspira a ver a vida por outros ângulos.

Escrever é minha forma de eternizar essas descobertas, transformar experiências em palavras e compartilhar ideias que conectam.

Artigo anterior Pé de Moleque simples, rápido e apenas 4 ingredientes

Artigos Relacionados

Desenvolvido com por Célio Ricardo