Brigadeiro de amendoim: o clássico com sabor diferente

Cremoso por dentro e crocante por fora, o brigadeiro de amendoim é um doce que une sabor marcante e textura irresistível.
Ideal para festas, vendas ou ocasiões especiais, ele conquista pelo equilíbrio, praticidade e pela versatilidade do amendoim na confeitaria.
Ingredientes
- 1 lata de leite condensado
- 70 g de chocolate meio amargo picado
- ½ caixinha de creme de leite (100 g)
- 1 colher (sobremesa) de manteiga (10 g)
- 24 avelãs torradas e sem pele (para rechear)
- 200 g de amendoim torrado e triturado (para envolver)
Modo de preparo
- Em uma panela coloque o leite condensado, o chocolate meio amargo, o creme de leite e a manteiga.
- Leve ao fogo médio, mexendo constantemente com uma espátula ou colher de madeira, raspando bem o fundo e as laterais da panela para evitar que grude ou queime.
- Cozinhe por aproximadamente 15 minutos ou até a mistura ficar encorpar, ficar brilhante e desgrudar do fundo da panela, atingindo o ponto de enrolar.
- Transfira o doce para um prato levemente untado com manteiga.
- Após esfriar um pouco cubra com filme plástico em contato direto com a superfície do doce para evitar a formação de película e leve à geladeira até esfriar completamente.
- Com as mãos untadas com manteiga (ou usando luvas descartáveis), porcione cerca de 16 g de massa, abra levemente na palma da mão, coloque uma avelã no centro e modele novamente em formato de bolinha.
- Passe as bolinhas no amendoim triturado, envolvendo bem, e disponha em forminhas próprias para servir.
Informações adicionais
Dica prática, vale servir o brigadeiro de amendoim levemente gelado em dias quentes, pois a textura fica ainda mais firme e o contraste com a crocância externa se intensifica.
Já para venda ou eventos longos, usar o amendoim bem seco e triturado na hora ajuda a manter o visual bonito e evita que o doce “sue” com o tempo.
O brigadeiro de amendoim é uma variação que conquista logo na primeira mordida pela combinação de texturas: por fora, o amendoim triturado traz crocância e um leve toque torrado, já por dentro, a massa é macia, cremosa e equilibrada, com doçura suave.
Esse contraste faz com que ele não seja enjoativo, mesmo para quem normalmente evita doces muito açucarados. Por isso, é um doce altamente recomendado para festas, mesas de sobremesas sofisticadas, eventos corporativos e festas juninas, onde sabores tradicionais ganham um toque mais refinado.
Quem prova costuma destacar a sensação de “doce bem feito”, com sabor marcante e final agradável no paladar.
Curiosade
Uma curiosidade interessante é que o amendoim ajuda a realçar o sabor do chocolate e do leite condensado, criando uma percepção de sabor mais intenso sem precisar aumentar o açúcar.
Se você gosta do sabor e da versatilidade do amendoim, vale a pena ir além da receita e entender melhor tudo o que esse ingrediente oferece.
Aqui no Rnews, você pode descobrir os benefícios do amendoim para a saúde onde você pode tirar suas dúvidas desses benefícios, ou então entender neste outro artigo o que acontece com o corpo quando o amendoim é consumido regularmente.
Além disso é muito importante saber quando o amendoim pode exigir atenção no consumo, especialmente para quem tem restrições ou dúvidas nutricionais.
Já se sua preferência for continuar explorando o lado mais doce e tradicional, aproveite para conferir também a receita deliciosa de pé de moleque simples, rápido e com apenas 4 ingredientes, outro clássico que mostra como o amendoim faz parte da nossa cultura gastronômica.
