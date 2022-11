Show de Zé Ramalho no Tókio Marine Hall

Por: Nelson de Souza Lima

O paraibano Zé Ramalho sobe ao palco do Tokio Marine Hall na próxima quinta-feira, 3 de dezembro, para uma única apresentação. Cantor, compositor e instrumentista Ramalho leva para a casa da zona sul a turnê “Show de Sucessos“. E como sua brilhante carreira de 45 anos evidência não devem faltar os grandes clássicos que o colocam entre os maiores nomes da MPB. Autor de canções magníficas como “Chão de Giz“, “Avohai“, “Admirável Gado Novo“, “Garoto de Aluguel“, “Mistérios da Meia-noite” e “Frevo Mulher” o paraibano deve estar com saudades do público e, vice-versa, afinal foram dois anos longe dos palcos. A obra zé-ramalhiana e extensa e no seu caldeirão sonoro cabe de tudo: rock que se funde com o repente, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Pink Floyd, Beatles, surrealismo, regionalismo e o nordeste se conectando com o mundo. Tudo isso embalado por sua voz grave e cavernosa inconfundível. Enfim, “Show de Sucessos” terá emoção, canções mágicas, poesia e muita sonoridade nordestina e brasileira com este gigante Zé Ramalho. Imperdível.

SERVIÇO

Zé Ramalho – Show de Sucessos

Dia 3 de dezembro – 22 horas

Classificação: 16 anos

Tokio Marine Hall

Onde: Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/ze-ramalho/