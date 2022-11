Brasil deu o 1º passo rumo ao hexa

O Brasil estreou com vitória na Copa do mundo. Com dois gols do centroavante Richarlison, um deles um belo voleio aos 28 minutos do segundo tempo, o triunfo sobre a Sérvia foi incontestável.

Agora os comandados de Tite lideram o Grupo G com três pontos.

A liderança é dividida com a Suiça que, mais cedo, bateu Camarões por um a zero. Ainda assim, o Brasil lidera pelo saldo de gols

Suiça e Brasil se enfrentam pela segunda rodada no próximo dia 28 de novembro, à uma da tarde, horário de Brasília.

Quem vencer, praticamente assegura a classificação para as oitavas de final da Copa do Catar.

Os canarinhos encerram sua participação na primeira fase, no dia 2 de dezembro, às 16 horas de Brasília, enfrentando Camarões.

Que venha a Suíça!!!

Vai Brasil !!!!