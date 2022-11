Em busca de adesões políticas, Lula admite manter PEC do Orçamento

Tasso Jereissati – Senador

Com as negociações da PEC da Transição truncadas, líderes do PT admitem que é possível assumir um atalho para adotar a proposta de Tasso Jereissati (PSDB) a fim de conquistar a ampliação do Orçamento de 2023.

O texto do Administrador de Empresas, Jereissati, teve protocolo na última quinta-feira (24). Um dia depois, já acumulava oito apoio com oito assinaturas, de 27 necessárias. O PT pensava diferente disso, mas, a sugestão do Senador prevê manutenção do Bolsa Família dentro do teto de gastos, porém, pretende subir em mais R$ 80 bi em 2023, e isso é mais interessante para o mercado. Ainda que inferior, o valor buscado de R$ 200 bilhões pelo PT, abre precedente para um possível travamento nas negociações por ameaçar inúmeros pedidos de congressistas ansiosos por vultosas verbas e até mesmo por cargos importantes no governo de Lula.

O meio de campo ficou por conta de Senadores do PT que, em tese, já teriam feito tratativas com Wellington Dias (PT-PI) e que ele levaria a proposta, no sábado (26), até o Presidente eleito. Na valise de negociações estaria também algumas propostas capazes de garantir dinheiro para sustentar o programa do Bolsa Família nos R$ 600 tão falados durante as eleições.

Quem apertou o botão amarelo na terça-feira, 24, não apareceu, mas sabe-se que a base do PT estaria sendo forçada a ceder, caso contrário poderia colocar em risco as previsões de Jaques Wagner à petista no Senado. Querendo aproveitar o relatório do Senador tucano, bem como com a ajuda de Alessandro Vieira (PSDB-SE), no qual se propõe uma fusão de ideias, buscando o caminho do meio, ficando bom a todos.

Na verdade, o PT pretende se aproveitar das sugestões vindas de outras bancadas, afirmando respeito a ideia de frente ampla também para o novo governo a partir de 2023.

Desse jeito, é possível de se imaginar aceitação mais facilitada dessa proposta, a qual poderá ter como relator alguém de fora do PT, conquistando adeptos ao novo ministro da Fazenda, cogitado em torno de Haddad como favorito. O anúncio será semana que vem.