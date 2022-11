CORONAVÍRUS: Anvisa autoriza venda de remédio contra covid-19 nas farmácias

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou hoje (21) por unanimidade a venda do medicamento Paxlovid, produzido pela Pfizer para tratar a covid-19.

Agora, farmácias e hospitais particulares poderão vender o remédio, desde que com prescrição médica. A prioridade, no entanto, deve ser o abastecimento do SUS (Sistema Único de Saúde). Ele é indicado para o tratamento da covid-19 em adultos que não precisam de suplementação de oxigênio e que tenham risco de progressão para quadro clínico grave.

O medicamento deve ser administrado cinco dias após o início dos sintomas.

(Fonte UOL)