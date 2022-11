Paralimpíadas Escolares irá contar com representante caieirense na Seleção Paulista

Professor da Secretaria de Esportes e da Juventude é convocado para integrar a Seleção Paulista nas Paralimpíadas Escolares na fase nacional. Ele é o Gustavo Oliveira da Silva é o professor e técnico que faz parte do grupo do setor de Esportes PcD da secretaria e integrante da equipe técnica do Centro de Referência Paralímpico, responsável pela modalidade de atletismo

A Secretaria de Esportes e da Juventude, junto com a Secretarias da Educação e dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, que são corresponsáveis pela organização dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP 2022), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, enviou a divulgação da equipe técnica da modalidade de atletismo que representará o estado de São Paulo nas Paralimpíadas de 2022.

Pela primeira vez na história de Caieiras, a Secretaria de Esportes e da Juventude tem um integrante na área de esportes para pessoas com deficiência (PcD) sendo convocado para a Seleção Paulista Escolar. É o professor e técnico Gustavo Oliveira da Silva, que atualmente faz parte do grupo de professores do setor de Esportes PcD da secretaria e também é integrante da equipe técnica do Centro de Referência Paralímpico, responsável pela modalidade de atletismo, que vem se destacando no município, e terá dois atletas participantes na fase nacional.

As Paralimpíadas Escolares de 2022 será realizada entre os dias 21 e 26 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, com 13 modalidades sendo disputadas por jovens de 11 a 17 anos de todo o país.

Para o Secretário de Esportes e da Juventude Weriston Baldini, este é um grande marco no esporte para pessoas com deficiência na cidade, e a valorização de profissionais que trabalham com a inclusão precisa ser maior. (AIPMC)