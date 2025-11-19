Yamaha apresentou seis motos e protótipos elétricos no Japão Mobility Show

Você sabia que a Yamaha revelou seis motos e protótipos elétricos inéditos no Japan Mobility Show 2025?
A Yamaha apresentou seis motos no Japan Mobility Show 2025, em Tóquio, sob o tema “Feel. Move.” (sinta e mova-se).
Os destaques incluem modelos elétricos e a hidrogênio, como o conceito de moto autônoma MOTOROiD:Λ, o triciclo elétrico TRICERA proto, a moto esportiva elétrica PROTO BEV e o protótipo H2 Buddy Porter, movido a hidrogênio. A empresa também mostrou bicicletas elétricas personalizáveis e outros protótipos.
Este evento no Tokyo Big Sight marca um momento decisivo na história da marca, consolidando seu compromisso com a mobilidade inteligente e sustentável.
Para entusiastas de tecnologia, essas inovações representam uma revolução no design e na experiência de pilotagem, unindo inteligência artificial, motorização a hidrogênio e e-bikes personalizáveis.
Continue lendo para descobrir cada um dos lançamentos da Yamaha, desde o avançado MOTOROiD até o exclusivo H2 Buddy Prototype Concept, além das novidades para o mercado brasileiro.
Yamaha estreia no Japan Mobility Show 2025: visão da mobilidade humano-máquina
O Japan Mobility Show 2025 aconteceu entre 29 de outubro e 9 de novembro no Tokyo Big Sight, sendo um dos eventos mais importantes para inovações em mobilidade.
Nesta edição, a Yamaha se destacou ao apresentar 16 produtos, incluindo seis lançamentos mundiais, reafirmando seu compromisso com a mobilidade elétrica e inteligente.
O estande da marca segue o conceito “Sinta o Futuro da Mobilidade Humano-Máquina”, demonstrando avanços tecnológicos que conectam o motociclista de forma orgânica com seu veículo.
Essa postura da Yamaha reforça sua liderança em inovação, acompanhando tendências globais e oferecendo soluções que contemplam motos elétricas, híbridas e protótipos em desenvolvimento.
Para os entusiastas, esse cenário reforça a importância da mobilidade sustentável e inteligente, mostrando que a marca está preparada para o futuro.
Seis protótipos elétricos inovadores da Yamaha apresentados no Japão
Com seis protótipos elétricos que evidenciam seu compromisso com a inovação e sustentabilidade a Yamaha foi um dos grandes destaques no Mobility Show.
MOTOROiD:Λ
Dentre as estreias, destaca-se o MOTOROiD:Λ, terceira geração que integra inteligência artificial avançada para aprimorar a relação entre piloto e motocicleta.
O modelo apresenta movimentos orgânicos e uma estrutura leve e resistente, permitindo que a moto evolua e aprenda autonomamente, um novo paradigma na mobilidade humano-máquina.
A MOTOROiD:Λ, segue um design similar a BMW Vision Next 100 que foi inspirada na lendária BMW R32, resgatando o icônico formato boxer e o transforma em um motor elétrico que muda de forma de acordo com a velocidade e desempenho
TRICERA proto
Outro destaque é o TRICERA proto, um triciclo elétrico de cockpit aberto com sistema de direção 3WS (Three-Wheel Steering).
Essa inovação proporciona controle incomparável e uma experiência de pilotagem única, potencializada por seu design arrojado e som do motor ajustável, ampliando o prazer da condução.
PROTO BEV
A PROTO BEV é a resposta da Yamaha para o segmento esportivo elétrico, oferecendo uma motocicleta leve, compacta e com pilotagem precisa.
Sua resposta linear dos veículos elétricos mantém o desempenho característico da marca, conquistando entusiastas da velocidade e tecnologia.
H2 Buddy Prototype Concept
Em parceria com a Toyota, surge o H2 Buddy Prototype Concept, que utiliza motor a hidrogênio com um tanque compacto de alta pressão, garantindo autonomia superior a 100 km e atendimento às normas Euro 5 de emissões — um avanço significativo em emissão zero.
e-bikes Y-00B Base e Bricolage
Para o uso cotidiano, as e-bikes Y-00B Base e Bricolage trazem personalização inspirada na histórica motocicleta YA-1 de 1955, celebrando os 70 anos da Yamaha Motor.
Esses modelos combinam design clássico com adaptação moderna, ideal para diferentes estilos de vida.
Com essas inovações, a Yamaha fortalece sua posição no futuro da mobilidade, alinhando tradição e tecnologia.
Compromisso da Yamaha com mobilidade inteligente e sustentável
A Yamaha reafirma seu compromisso com a mobilidade inteligente e sustentável no Japan Mobility Show 2025.
Ao apresentar esses seis modelos, a marca destaca a integração avançada de inteligência artificial, especialmente no MOTOROiD, que aprende e evolui autonomamente, facilitando a condução e ampliando a interatividade entre piloto e máquina.
Além disso, a Yamaha investe em soluções inclusivas, como as e-bikes Y-00B, personalizáveis para diversos estilos de vida, fortalecendo seu papel social.
A parceria estratégica com a Toyota no H2 Buddy Prototype Concept, que utiliza motor a hidrogênio e tanque compacto, mostra o foco na inovação conjunta sustentável.
Essa atuação pioneira reforça a tendência global de motos elétricas e híbridas, essenciais para o futuro da mobilidade, com claro alinhamento ambiental.
Yamaha no Brasil: lançamento e renovação da linha fora de estrada 2026
A Yamaha reforça seu compromisso com a renovação da linha fora de estrada 2026, apresentando as YZ250 e YZ65 atualizadas.
A YZ250 mantém seu tradicional motor dois tempos de 250 cilindradas com sistema YPVS, aliado a câmbio de cinco marchas e freios a disco reforçados, garantindo desempenho clássico com tecnologia atual.
Esses lançamentos demonstram a importância do mercado brasileiro para a Yamaha, que investe em diversos segmentos para atender às demandas locais.
Poucas marcas geraram tanta expectativa no Brasil quanto a Yamaha com seu lançamento da Ténéré 700, que chegou com status de redefinir o segmento com uma Trail renovada e segue conquistando os fãs.
Impactos dos lançamentos da Yamaha no mercado global de motos elétricas e mobilidade
Os lançamentos da Yamaha no Japan Mobility Show 2025 prometem transformar o mercado global de motos elétricas e mobilidade sustentável.
Ao apresentar seus protótipos inovadores como MOTOROiD e PROTO BEV, a marca reforça sua liderança na inovação tecnológica, essencial para manter-se competitiva.
Estimativas apontam um crescimento significativo no mercado de motos elétricas e híbridas após o evento, estimulando mudanças nos hábitos de consumo e políticas públicas.
Além disso, modelos como o H2 Buddy relacionam-se diretamente a avanços em transporte limpo, alinhando-se a tendências globais, que se adaptam ao consumidor moderno.
Para acompanhar essa revolução, explore as novidades apresentadas pela Yamaha e fique à frente das tendências em mobilidade elétrica.
