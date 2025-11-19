Yamaha apresentou seis motos e protótipos elétricos no Japão Mobility Show

Você sabia que a Yamaha revelou seis motos e protótipos elétricos inéditos no Japan Mobility Show 2025?

Este evento no Tokyo Big Sight marca um momento decisivo na história da marca.

Yamaha estreia no Japan Mobility Show 2025: visão da mobilidade humano-máquina

O Japan Mobility Show 2025 aconteceu entre 29 de outubro e 9 de novembro no Tokyo Big Sight, sendo um dos eventos mais importantes para inovações em mobilidade.

Nesta edição, a Yamaha se destacou ao apresentar 16 produtos, incluindo seis lançamentos mundiais, reafirmando seu compromisso com a mobilidade elétrica e inteligente.

O estande da marca segue o conceito “Sinta o Futuro da Mobilidade Humano-Máquina”, demonstrando avanços tecnológicos que conectam o motociclista de forma orgânica com seu veículo.

Essa postura da Yamaha reforça sua liderança em inovação, acompanhando tendências globais e oferecendo soluções que contemplam motos elétricas, híbridas e protótipos em desenvolvimento.

Seis protótipos elétricos inovadores da Yamaha apresentados no Japão

Com seis protótipos elétricos que evidenciam seu compromisso com a inovação e sustentabilidade a Yamaha foi um dos grandes destaques no Mobility Show.

MOTOROiD:Λ

Moto autônoma com inteligência artificial (IA) evolutiva, capaz de responder aos movimentos do piloto. Foto/Divulgação

Dentre as estreias, destaca-se o MOTOROiD:Λ, terceira geração que integra inteligência artificial avançada para aprimorar a relação entre piloto e motocicleta.

O modelo apresenta movimentos orgânicos e uma estrutura leve e resistente, permitindo que a moto evolua e aprenda autonomamente, um novo paradigma na mobilidade humano-máquina.

A MOTOROiD:Λ, segue um design similar a BMW Vision Next 100 que foi inspirada na lendária BMW R32, resgatando o icônico formato boxer e o transforma em um motor elétrico que muda de forma de acordo com a velocidade e desempenho

TRICERA proto

Triciclo elétrico com três rodas e sistema de direção (3WS), oferecendo uma experiência de pilotagem envolvente e personalizada. Foto/Divulgação

Outro destaque é o TRICERA proto, um triciclo elétrico de cockpit aberto com sistema de direção 3WS (Three-Wheel Steering).

Essa inovação proporciona controle incomparável e uma experiência de pilotagem única, potencializada por seu design arrojado e som do motor ajustável, ampliando o prazer da condução.

PROTO BEV

Motocicleta esportiva 100% elétrica, leve e com resposta imediata, que busca aliar desempenho e eficiência. Foto/Divulgação

A PROTO BEV é a resposta da Yamaha para o segmento esportivo elétrico, oferecendo uma motocicleta leve, compacta e com pilotagem precisa.

Sua resposta linear dos veículos elétricos mantém o desempenho característico da marca, conquistando entusiastas da velocidade e tecnologia.

H2 Buddy Prototype Concept

Protótipo movido a hidrogênio, desenvolvido em parceria com a Toyota, que promete alta autonomia e respeito às normas de emissão.Foto/Divulgação

Em parceria com a Toyota, surge o H2 Buddy Prototype Concept, que utiliza motor a hidrogênio com um tanque compacto de alta pressão, garantindo autonomia superior a 100 km e atendimento às normas Euro 5 de emissões — um avanço significativo em emissão zero.

e-bikes Y-00B Base e Bricolage

Bicicletas elétricas personalizáveis que incluem a Bricolage, inspirada na primeira moto da Yamaha, a YA-1, em celebração aos 70 anos da empresa. Foto/Divulgação

Para o uso cotidiano, as e-bikes Y-00B Base e Bricolage trazem personalização inspirada na histórica motocicleta YA-1 de 1955, celebrando os 70 anos da Yamaha Motor.

Esses modelos combinam design clássico com adaptação moderna, ideal para diferentes estilos de vida.

Com essas inovações, a Yamaha fortalece sua posição no futuro da mobilidade, alinhando tradição e tecnologia.

Compromisso da Yamaha com mobilidade inteligente e sustentável

A Yamaha reafirma seu compromisso com a mobilidade inteligente e sustentável no Japan Mobility Show 2025.

Ao apresentar esses seis modelos, a marca destaca a integração avançada de inteligência artificial, especialmente no MOTOROiD, que aprende e evolui autonomamente, facilitando a condução e ampliando a interatividade entre piloto e máquina.

Além disso, a Yamaha investe em soluções inclusivas, como as e-bikes Y-00B, personalizáveis para diversos estilos de vida, fortalecendo seu papel social.

A parceria estratégica com a Toyota no H2 Buddy Prototype Concept, que utiliza motor a hidrogênio e tanque compacto, mostra o foco na inovação conjunta sustentável.

Essa atuação pioneira reforça a tendência global de motos elétricas e híbridas, essenciais para o futuro da mobilidade, com claro alinhamento ambiental.

Yamaha no Brasil: lançamento e renovação da linha fora de estrada 2026

A Yamaha reforça seu compromisso com a renovação da linha fora de estrada 2026, apresentando as YZ250 e YZ65 atualizadas.

A YZ250 mantém seu tradicional motor dois tempos de 250 cilindradas com sistema YPVS, aliado a câmbio de cinco marchas e freios a disco reforçados, garantindo desempenho clássico com tecnologia atual.

Esses lançamentos demonstram a importância do mercado brasileiro para a Yamaha, que investe em diversos segmentos para atender às demandas locais.

Poucas marcas geraram tanta expectativa no Brasil quanto a Yamaha com seu lançamento da Ténéré 700, que chegou com status de redefinir o segmento com uma Trail renovada e segue conquistando os fãs.

Impactos dos lançamentos da Yamaha no mercado global de motos elétricas e mobilidade

Os lançamentos da Yamaha no Japan Mobility Show 2025 prometem transformar o mercado global de motos elétricas e mobilidade sustentável.

Ao apresentar seus protótipos inovadores como MOTOROiD e PROTO BEV, a marca reforça sua liderança na inovação tecnológica, essencial para manter-se competitiva.

Estimativas apontam um crescimento significativo no mercado de motos elétricas e híbridas após o evento, estimulando mudanças nos hábitos de consumo e políticas públicas.

Além disso, modelos como o H2 Buddy relacionam-se diretamente a avanços em transporte limpo, alinhando-se a tendências globais, que se adaptam ao consumidor moderno.

Para acompanhar essa revolução, explore as novidades apresentadas pela Yamaha e fique à frente das tendências em mobilidade elétrica.

