Bajaj Dominar NS400Z 2026 desembarca no Brasil com proposta de alto custo-benefício

Bajaj Dominar NS400Z 2026 com motor de 373 cc, modos de pilotagem, conectividade, garantia de 3 anos e preço de R$ 26.900, a Dominar NS400Z chega para surpreender o segmento.

A Bajaj anuncia o lançamento no Brasil da Dominar NS400Z 2026, uma moto que promete elevar o padrão de tecnologia, desempenho e transparência de custos no segmento de média cilindrada. Produzida em Manaus, com preço sugerido de R$ 26.900, a novidade chega como alternativa agressiva para quem quer potência e recursos de ponta sem sair do orçamento.

Neste artigo você irá conhecer os detalhes dessa moto como: motor, eletrônica, segurança, cifras de manutenção e por que a Dominar NS400Z pode virar referência de custo-benefício no mercado nacional.

Design e presença visual que impressionam

Logo de cara, a Dominar NS400Z chama atenção com visual agressivo e moderno.

Ela traz faróis full LED com assinatura DRL em formato “raio” elemento que reforça identidade visual de marca. Bajaj Brasil

A carroceria adota linhas angulosas e compactas, com tanque redesenhado e carenagens que equilibram estética e funcionalidade.

Quatro opções de cores são oferecidas (Glossy Racing Red, Brooklyn Black, Pearl Metallic White e Pewter Grey), cada uma com grafismos próprios e rodas de liga leve que valorizam o visual.

Essa estética urbana e esportiva ajuda a posicionar a NS400Z como uma “naked” moderna, apta ao uso diário e também a acelerar olhares nas ruas.

Motor, desempenho e eletrônica embarcada

Dominar NS400Z utiliza motor monocilíndrico de 373,27 cc

Performance declarada de cerca de 40 cv e torque de 3,57 kgf·m.

Para dar versatilidade à pilotagem, conta com quatro modos de condução Road, Rain, Sport e Off-Road que ajustam a resposta do acelerador e o comportamento do ABS conforme o terreno e estilo de pilotagem. O painel LCD digital da Dominar NS400Z.

O painel LCD digital da Dominar NS400Z oferece conectividade via Bluetooth, permitindo gerenciar músicas, atender chamadas e utilizar a navegação integrada pelo APP Bajaj Ride Connect.

Fontes do setor indicam que a nova geração da NS400Z deve incluir ainda quickshifter (trocas sem embreagem) e controles eletrônicos mais refinados características já confirmadas em versões globais similares.

Esses elementos reforçam a proposta de oferecer uma experiência tecnológica competitiva frente às rivais no segmento médio.

Estrutura, segurança e comportamento dinâmico

Recursos da Dominar NS400Z foto/ Divulgação

Para garantir controle e segurança, a moto traz:

Freios a disco duplos com ABS de dois canais (320 mm à frente / 230 mm atrás);

Suspensão dianteira invertida (USD de 43 mm) e monochoque Nitrox na traseira;

Chassi perimetral, que favorece a distribuição de peso e estabilidade em curvas;

Pneus tubeless 110/70 R17 na dianteira e 140/70 R17 atrás;

Controle de tração ajustável, que pode ser desativado nos modos Sport e Off-Road para maior liberdade de pilotagem;

Essa combinação torna a moto competente tanto em ambientes urbanos quanto em estradas sinuosas, com rigidez e precisão no comportamento.

Dimensões, peso e ergonomia

A ficha técnica da NS400Z traz números compatíveis com sua proposta: Item Valor Comprimento / Largura / Altura 1.990 × 820 × 1.057 mm Entre-eixos 1.344 mm Altura do assento 807 mm Distância mínima do solo 165 mm Capacidade do tanque 12 litros Peso em ordem de marcha 174 kg

Esses dados mostram um equilíbrio interessante: peso controlado, altura de assento razoável e dimensões que permitem manobrabilidade urbana.

A altura de 807 mm pode requerer atenção de pilotos com estatura mais baixa, mas não é fora do comum para a categoria.

Garantia, revisões e transparência no pós-venda

Um dos grandes atrativos desse lançamento está no pacote de pós-venda: a Bajaj oferece garantia de 3 anos para a Dominar NS400Z, o que transmite confiança para os compradores.

Além disso, as revisões já estão precificadas e garantidas com valores fixos até 31 de dezembro de 2025:

1.000 km: R$ 141,26

5.000 km: R$ 378,76

10.000 km: R$ 451,26

Essa previsibilidade no custo de manutenção é um diferencial poderoso no segmento, pois elimina surpresas e ajuda no planejamento financeiro para o proprietário.

Autonomia estimada e comparação com rivais

Fontes sugerem que a NS400Z pode entregar autonomia de até 400 km, com consumo aproximado de 32,5 km/l em uso misto, considerando o tanque de 12 litros.

Esse desempenho coloca a moto em posição competitiva frente a outras 400cc ou motos médias similares de marcas consolidadas.

Quando comparada à Dominar 400 (modelo “irmão”), a NS400Z tende a oferecer pacote eletrônico mais sofisticado, ajustes de chassi otimizados e identidade estética distinta, embora compartilhe muitos componentes mecânicos.

A Bajaj já confirmou que a denominação “Pulsar NS400Z” será adaptada para o mercado brasileiro como Dominar NS400Z, justamente para alinhar com o portfólio existente no país.

Por que vale a pena considerar a Bajaj Dominar NS400Z 2026?

Aqui estão os pontos que podem tornar essa moto um sucesso para compradores exigentes:

Preço agressivo (R$ 26.900) frente à tecnologia oferecida;

(R$ 26.900) frente à tecnologia oferecida; Recursos eletrônicos raros na categoria : modos de pilotagem, controle de tração, conectividade;

: modos de pilotagem, controle de tração, conectividade; Custo de manutenção transparente e previsível ;

; Garantia estendida de 3 anos ;

; Desempenho sólido e autonomia competitiva ;

; Posicionamento “naked esportiva” atraente para uso urbano e ocasionalmente aventureiro;

Para quem busca uma moto com tecnologia moderna, potência e sem pesar tanto no bolso, a NS400Z é uma carta forte.

Pontos de atenção

Nenhum modelo é perfeito e aqui estão alguns alertas:

A altura do assento (807 mm) pode ser alta para pilotos mais baixos;

O motor de 373cc com 40 cv, embora potente para a média, não competirá com motos de cilindrada maior em desempenho absoluto;

Revisões fixas são vantajosas até 2025 o que acontece após isso? Será necessário acompanhar políticas da marca;

Importância de testar o modelo pessoalmente para sentir ergonomia, vibração e comportamento real;

Esses aspectos não anulam as qualidades, mas são elementos a considerar antes de decidir.

Caminho à frente: desafios e oportunidades

Esse lançamento representa uma migração clara da Bajaj no Brasil: da faixa estreita de motos econômicas para modelos médios que entregam bom pacote tecnológico. Se a aceitação for alta, pode abrir caminho para mais modelos “premium” com custo-benefício melhor.

A produção em Manaus facilita nacionalização de partes, o que deve ajudar nos prazos, custos de logística e pós-venda.

O principal teste será a reação do consumidor: será que muitos vão abandonar marcas tradicionais para abraçar uma proposta mais “moderna e transparente” da Bajaj?

A chegada da Bajaj Dominar NS400Z 2026 no Brasil representa um movimento ousado: entregar tecnologia, performance e segurança a um preço atrativo, algo nem sempre visto no mercado de motos médias.

Com motor robusto, quatro modos de pilotagem, conectividade e um pós-venda claro e previsível, ela traz argumentos fortes para se destacar.

O sucesso dependerá do acerto na execução, aceitação do público e da capacidade da marca em manter esse nível de entrega.

Se você está de olho em uma nude 400cc moderna que entregue mais por menos, a Dominar NS400Z merece atenção especial.