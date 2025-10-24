Bajaj Dominar NS400Z 2026 desembarca no Brasil com proposta de alto custo-benefício



A Bajaj anuncia o lançamento no Brasil da Dominar NS400Z 2026, uma moto que promete elevar o padrão de tecnologia, desempenho e transparência de custos no segmento de média cilindrada. Produzida em Manaus, com preço sugerido de R$ 26.900, a novidade chega como alternativa agressiva para quem quer potência e recursos de ponta sem sair do orçamento.

Neste artigo você irá conhecer os detalhes dessa moto como: motor, eletrônica, segurança, cifras de manutenção e por que a Dominar NS400Z pode virar referência de custo-benefício no mercado nacional.

Design e presença visual que impressionam

Logo de cara, a Dominar NS400Z chama atenção com visual agressivo e moderno.

Ela traz faróis full LED com assinatura DRL em formato “raio” elemento que reforça identidade visual de marca. Bajaj Brasil

A carroceria adota linhas angulosas e compactas, com tanque redesenhado e carenagens que equilibram estética e funcionalidade.
Quatro opções de cores são oferecidas (Glossy Racing Red, Brooklyn Black, Pearl Metallic White e Pewter Grey), cada uma com grafismos próprios e rodas de liga leve que valorizam o visual.

Essa estética urbana e esportiva ajuda a posicionar a NS400Z como uma “naked” moderna, apta ao uso diário e também a acelerar olhares nas ruas.

Motor, desempenho e eletrônica embarcada

Dominar NS400Z utiliza motor monocilíndrico de 373,27 cc

Performance declarada de cerca de 40 cv e torque de 3,57 kgf·m.

Para dar versatilidade à pilotagem, conta com quatro modos de condução Road, Rain, Sport e Off-Road que ajustam a resposta do acelerador e o comportamento do ABS conforme o terreno e estilo de pilotagem.

O painel LCD digital da Dominar NS400Z.

O painel LCD digital da Dominar NS400Z oferece conectividade via Bluetooth, permitindo gerenciar músicas, atender chamadas e utilizar a navegação integrada pelo APP Bajaj Ride Connect.

Fontes do setor indicam que a nova geração da NS400Z deve incluir ainda quickshifter (trocas sem embreagem) e controles eletrônicos mais refinados características já confirmadas em versões globais similares.

Esses elementos reforçam a proposta de oferecer uma experiência tecnológica competitiva frente às rivais no segmento médio.

Estrutura, segurança e comportamento dinâmico

Recursos da Dominar NS400Z foto/ Divulgação

Para garantir controle e segurança, a moto traz:

  • Freios a disco duplos com ABS de dois canais (320 mm à frente / 230 mm atrás);
  • Suspensão dianteira invertida (USD de 43 mm) e monochoque Nitrox na traseira;
  • Chassi perimetral, que favorece a distribuição de peso e estabilidade em curvas;
  • Pneus tubeless 110/70 R17 na dianteira e 140/70 R17 atrás;
  • Controle de tração ajustável, que pode ser desativado nos modos Sport e Off-Road para maior liberdade de pilotagem;

Essa combinação torna a moto competente tanto em ambientes urbanos quanto em estradas sinuosas, com rigidez e precisão no comportamento.

Dimensões, peso e ergonomia

A ficha técnica da NS400Z traz números compatíveis com sua proposta:

ItemValor
Comprimento / Largura / Altura1.990 × 820 × 1.057 mm
Entre-eixos1.344 mm
Altura do assento807 mm
Distância mínima do solo165 mm
Capacidade do tanque12 litros
Peso em ordem de marcha174 kg

Esses dados mostram um equilíbrio interessante: peso controlado, altura de assento razoável e dimensões que permitem manobrabilidade urbana.
A altura de 807 mm pode requerer atenção de pilotos com estatura mais baixa, mas não é fora do comum para a categoria.

Garantia, revisões e transparência no pós-venda

Um dos grandes atrativos desse lançamento está no pacote de pós-venda: a Bajaj oferece garantia de 3 anos para a Dominar NS400Z, o que transmite confiança para os compradores.

Além disso, as revisões já estão precificadas e garantidas com valores fixos até 31 de dezembro de 2025:

  • 1.000 km: R$ 141,26
  • 5.000 km: R$ 378,76
  • 10.000 km: R$ 451,26

Essa previsibilidade no custo de manutenção é um diferencial poderoso no segmento, pois elimina surpresas e ajuda no planejamento financeiro para o proprietário.

Autonomia estimada e comparação com rivais

Fontes sugerem que a NS400Z pode entregar autonomia de até 400 km, com consumo aproximado de 32,5 km/l em uso misto, considerando o tanque de 12 litros.

Esse desempenho coloca a moto em posição competitiva frente a outras 400cc ou motos médias similares de marcas consolidadas.

Quando comparada à Dominar 400 (modelo “irmão”), a NS400Z tende a oferecer pacote eletrônico mais sofisticado, ajustes de chassi otimizados e identidade estética distinta, embora compartilhe muitos componentes mecânicos.

A Bajaj já confirmou que a denominação “Pulsar NS400Z” será adaptada para o mercado brasileiro como Dominar NS400Z, justamente para alinhar com o portfólio existente no país.

Por que vale a pena considerar a Bajaj Dominar NS400Z 2026?

Aqui estão os pontos que podem tornar essa moto um sucesso para compradores exigentes:

  • Preço agressivo (R$ 26.900) frente à tecnologia oferecida;
  • Recursos eletrônicos raros na categoria: modos de pilotagem, controle de tração, conectividade;
  • Custo de manutenção transparente e previsível;
  • Garantia estendida de 3 anos;
  • Desempenho sólido e autonomia competitiva;
  • Posicionamento “naked esportiva” atraente para uso urbano e ocasionalmente aventureiro;

Para quem busca uma moto com tecnologia moderna, potência e sem pesar tanto no bolso, a NS400Z é uma carta forte.

Pontos de atenção

Nenhum modelo é perfeito e aqui estão alguns alertas:

  • A altura do assento (807 mm) pode ser alta para pilotos mais baixos;
  • O motor de 373cc com 40 cv, embora potente para a média, não competirá com motos de cilindrada maior em desempenho absoluto;
  • Revisões fixas são vantajosas até 2025 o que acontece após isso? Será necessário acompanhar políticas da marca;
  • Importância de testar o modelo pessoalmente para sentir ergonomia, vibração e comportamento real;

Esses aspectos não anulam as qualidades, mas são elementos a considerar antes de decidir.

Caminho à frente: desafios e oportunidades

Esse lançamento representa uma migração clara da Bajaj no Brasil: da faixa estreita de motos econômicas para modelos médios que entregam bom pacote tecnológico. Se a aceitação for alta, pode abrir caminho para mais modelos “premium” com custo-benefício melhor.

A produção em Manaus facilita nacionalização de partes, o que deve ajudar nos prazos, custos de logística e pós-venda.

O principal teste será a reação do consumidor: será que muitos vão abandonar marcas tradicionais para abraçar uma proposta mais “moderna e transparente” da Bajaj?

A chegada da Bajaj Dominar NS400Z 2026 no Brasil representa um movimento ousado: entregar tecnologia, performance e segurança a um preço atrativo, algo nem sempre visto no mercado de motos médias.

Com motor robusto, quatro modos de pilotagem, conectividade e um pós-venda claro e previsível, ela traz argumentos fortes para se destacar.
O sucesso dependerá do acerto na execução, aceitação do público e da capacidade da marca em manter esse nível de entrega.

Se você está de olho em uma nude 400cc moderna que entregue mais por menos, a Dominar NS400Z merece atenção especial.

