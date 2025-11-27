Bajaj Dominar 400: premiada, potente e líder de vendas. Veja por que ela domina o Brasil em 2025

A Bajaj Dominar 400 foi eleita a melhor Moto Street e se tornou a mais vendida da marca. Veja desempenho, preço, motivos do sucesso e detalhes técnicos.

Quando uma moto vence um dos prêmios mais respeitados do setor e ainda lidera as vendas da própria marca no país, algo muito maior está acontecendo. E é exatamente esse o caso da Bajaj Dominar 400, que não apenas recebeu o título de Melhor Moto Street no Top Moto TV 2024, mas também se consolidou como o modelo mais vendido da Bajaj no Brasil.

Essa é uma combinação de preço competitivo, lista generosa de equipamentos e desempenho acima do esperado colocou a moto no centro das atenções do público e da crítica especializada.

Mas será que tudo isso faz jus à fama? E por que tantos brasileiros estão escolhendo a Dominar ao invés das concorrentes tradicionais?

Conheça as 5 razões que explicam esse fenômeno, entenda o que torna o modelo tão completo e descubra por que a Bajaj Dominar 400 é um dos modelos que tem desempenho surpreendente e preço baixo virando destaque comum entre pilotos experientes e novos motociclistas.

1. O reconhecimento que confirma a realidade: melhor Moto Street do Top Moto TV 2024

O prêmio Top Moto TV é um dos mais relevantes do segmento e reúne 49 jurados de 16 Estados brasileiros. Na edição de 2024, a Dominar 400 brilhou como vencedora da categoria Street, superando concorrentes com anos de mercado e presença consolidada.

A escolha dos jurados não é por acaso. A moto reúne todos os atributos que o público atual busca:

desempenho consistente para uso diário e viagens

design de presença que lembra modelos de maior cilindrada

pacote tecnológico completo

preço que segue abaixo da média da categoria

Essa chancela reforça que o que os motociclistas já estavam falando nas ruas agora tem aval oficial: a Dominar 400 realmente se destaca.

2. Equipamentos que normalmente custariam caro, mas que na Dominar 400 vêm de fábrica

Uma das razões do sucesso é simples: a Dominar 400 oferece itens que outras motos vendem como acessórios. E isso pesa diretamente no bolso, no conforto e na segurança.

O modelo sai da fábrica com:

iluminação full LED;

para-brisa;

protetores de mão, motor e cárter;

bagageiro com suporte para baú;

banco bipartido;

encosto para garupa;

entrada USB;

embreagem assistida e deslizante;

rodas de liga leve;

freios ABS de dois canais;

Esse pacote, que lembra motos de categorias superiores, entrega uma sensação imediata de moto completa, evitando gastos extras logo após a compra.

3. A engenharia surpreendente: desempenho consistente e motor robusto

A frase “Bajaj Dominar 400 tem desempenho surpreendente e preço baixo” não é marketing, é uma constatação técnica.

O motor é um monocilíndrico DOHC de 373,3 cm³, com:

40 cv a 8.800 rpm

3,56 kgf.m de torque a 6.500 rpm

refrigeração líquida

injeção eletrônica

câmbio de seis marchas derivado da plataforma KTM

Na prática, isso significa:

força de sobra na cidade

retomadas seguras na estrada

estabilidade acima da média

consumo que pode superar 30 km/l em uso moderado

E sim, em testes reais, a Dominar 400 já cravou quase 180 km/h de velocidade máxima, resultado impressionante para a categoria.

4. Conforto e versatilidade: a combinação que conquistou o público

Entre as 5 razões que fazem da Dominar 400 a Bajaj mais vendida do Brasil, o conforto aparece sempre entre os três primeiros pontos mencionados pelos proprietários.

A ergonomia é pensada para longas horas de pilotagem:

posição natural do corpo;

bancos amplos;

suspensões ajustadas para equilibrar estabilidade e absorção;

excelente espaço para garupa;

guidão com boa empunhadura;

Na cidade, ela se comporta como uma moto obediente e fácil de manobrar.

Na estrada, entrega firmeza e confiança mesmo em curvas mais agressivas.

5. Preço competitivo que derruba concorrentes mais caras

Esse talvez seja o trunfo mais marcante. A Dominar 400 chega ao mercado com preços muito abaixo das rivais japonesas e até mesmo das concorrentes indianas.

Os valores variam por concessionária, mas ficam geralmente entre R$ 26.000 e R$ 26.500, tornando-a uma das raras motocicletas que entregam mais do que custam.

E quando comparada a modelos 400 cilindradas como Kawasaki Z400, Ninja 400 ou Royal Enfield Himalayan 411, o custo-benefício fica ainda mais evidente.

A Bajaj Dominar vem pegando pesado e desembarcou no Brasil seu mais novo modelo a Dominar NS400Z 2026, também com proposta de alto custo-benefício.

6. Números que provam o sucesso: Bajaj líder no Brasil

A Dominar 400 responde por mais de 67% de todas as vendas da marca no país.

Segundo a Fenabrave, o volume de emplacamentos ultrapassou 7.400 unidades entre janeiro e agosto de 2025, garantindo 23,85% de participação no segmento naked.

Essa é uma curva de crescimento rara para uma marca recém-chegada.

7. Comportamento dinâmico sólido e pacote ciclístico acima da média

A Dominar 400 foi projetada para inspirar confiança. O conjunto ciclístico merece destaque:

suspensão dianteira invertida de 43 mm;

monoamortecedor traseiro com reservatório a gás;

pneus Pirelli Diablo Rosso;

freio dianteiro de 320 mm;

ABS eficaz;

rigidez estrutural que mantém a moto firme em curvas rápidas;

Na prática, isso se traduz em pilotagem estável tanto na cidade quanto em estradas sinuosas, com respostas rápidas e previsíveis.

8. O impacto do acabamento e do design na percepção do público

Visualmente, a Dominar 400 transmite a sensação de moto premium.

O tanque musculoso, a carenagem frontal robusta e o conjunto óptico em LED reforçam a ideia de categoria superior.

As cores verde metálico e preto fosco são as que mais chamam atenção, mas todas as versões destacam presença visual marcante que ajuda a atrair consumidores indecisos.

9. Manutenção acessível e operação nacional fortalecem o custo-benefício

Com montagem em Manaus, a Bajaj reduziu custos logísticos e agilizou o fornecimento de peças. Isso se reflete diretamente:

em menor custo de manutenção;

em maior disponibilidade de componentes;

em rede de concessionárias em rápida expansão;

em pós-venda cada vez mais estruturado;

A Dominar 400 é uma moto que não pesa no bolso nem na compra, nem no uso diário.

A Dominar 400 se tornou um fenômeno no Brasil

Somando todos os fatores, fica fácil entender por que a Bajaj Dominar 400 foi eleita a Melhor Moto Street no prêmio Top Moto TV 2024, por que é a Bajaj mais vendida do Brasil, e por que a frase “Bajaj Dominar 400 tem desempenho surpreendente e preço baixo” se tornou quase um slogan informal entre os motociclistas.

Com pacote tecnológico completo, motor forte, conforto de sobra, preço imbatível e reconhecimento nacional, ela se tornou uma das motos com melhor custo-benefício do país.

Para quem busca uma street moderna, equipada, econômica e capaz de enfrentar tanto o trânsito quanto a estrada, a Dominar 400 é uma escolha mais do que lógica.

