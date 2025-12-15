BMW comemora 30 anos no Brasil com festival histórico em Interlagos e estreias inéditas da linha M

BMW comemora 30 anos no Brasil no Autódromo de Interlagos com BMW M2 CS, novas motos, MINI exclusivo e experiências inéditas.

A BMW escolheu um dos palcos mais simbólicos do automobilismo brasileiro para comemorar sua trajetória no país. O BMW M Festival transformou o Autódromo de Interlagos no centro das comemorações pelos 30 anos da marca no Brasil, reunindo lançamentos inéditos, modelos históricos e novidades das marcas do BMW Group em um evento que conectou passado, presente e futuro da mobilidade premium.

A comemoração não reforça apenas a história da BMW no mercado nacional, mas também sua liderança contínua no segmento premium e a forte conexão com desempenho, inovação e experiência ao volante.

Festival BMW comemora 30 anos da linha M marcando três décadas de história no Brasil

O festival reuniu imprensa especializada, concessionários, parceiros estratégicos e clientes em um ambiente totalmente voltado ao DNA esportivo da BMW. Interlagos, com sua tradição e aura competitiva, foi escolhido para representar a essência da marca e sua relação com o automobilismo.

Ao longo de 30 anos no Brasil, a BMW consolidou sua imagem como referência em tecnologia, esportividade e sofisticação, alcançando seis anos consecutivos de liderança no segmento premium. O evento serviu como um marco simbólico dessa trajetória e também como vitrine para as próximas fases da marca no país.

BMW M2 CS estreia no Brasil com edição limitada

Um dos grandes destaques do BMW M Festival foi a apresentação do BMW M2 CS, exibido pela primeira vez à imprensa brasileira. O modelo representa o ápice da esportividade da linha M no Brasil e teve produção limitada a apenas 30 unidades, número que faz referência direta aos 30 anos da marca no país.

Principais características do BMW M2 CS

Motor seis cilindros em linha com tecnologia TwinPower Turbo

Potência de 510 cv e torque de 650 Nm

Transmissão automática M Steptronic de oito marchas

Tração traseira

Velocidade máxima de 302 km/h

Além da apresentação oficial, os compradores do M2 CS participaram de uma experiência exclusiva, com um jantar especial servido dentro da pista de Interlagos, reforçando o caráter único do modelo e o vínculo emocional com a marca.

BMW M2 Cup dá origem a nova categoria no automobilismo nacional

Outro anúncio relevante foi a revelação do BMW M2 Cup, versão criada exclusivamente para o Brasil. O modelo será a base de uma nova categoria monomarca que estreia no automobilismo brasileiro em 2026.

A iniciativa reforça o compromisso da BMW com o esporte a motor no país e abre espaço para novos talentos e experiências competitivas alinhadas ao padrão da divisão M.

MINI John Cooper Works ganha versão especial em parceria com a Deus Ex Machina

A MINI também teve papel de destaque no festival ao apresentar um MINI John Cooper Works personalizado em parceria com a Deus Ex Machina. A colaboração global ganhou presença no Brasil com um modelo que mistura performance, design exclusivo e identidade ligada ao estilo de vida criativo e urbano.

Destaques do MINI John Cooper Works

Motor com 231 cv de potência

Torque máximo de 380 Nm

Transmissão automática de dupla embreagem

Aceleração de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos

Velocidade máxima de 250 km/h

O modelo reforça o conceito Go-Kart Feeling da MINI, combinando desempenho esportivo com personalidade marcante.

BMW R 1300 RT estreia em test-ride e se destaca pela tecnologia

No segmento de duas rodas, a BMW Motorrad promoveu o primeiro test-ride da BMW R 1300 RT para a mídia especializada. O modelo é considerado a moto mais tecnológica já produzida no Brasil e marca um novo patamar em conforto, segurança e desempenho para viagens de longa distância.

Produzida na fábrica de Manaus, única planta da BMW Motorrad fora da Alemanha, a R 1300 RT traz inovações que elevam a experiência de pilotagem.

Destaques da BMW R 1300 RT

Motor boxer de 1.300 cilindradas

Potência de 145 cv e torque de 149 Nm

Sistema Dynamic Chassis Adaption, que ajusta a suspensão automaticamente

Duas alturas de suspensão conforme carga e estilo de pilotagem

Transmissão por eixo cardã e embreagem hidráulica

O modelo reforça o papel do Brasil como polo estratégico de produção para a BMW Motorrad na América do Sul.

Exposição de modelos históricos

Logo na entrada do evento, o público teve contato com uma seleção de veículos que ajudaram a construir a história da BMW e de suas marcas no país. A exposição destacou momentos importantes da evolução tecnológica e da presença industrial da empresa no Brasil.

Entre os modelos exibidos estavam:

BMW M3 E36, ícone esportivo do Série 3

BMW i3, primeiro elétrico vendido no Brasil

BMW X5 híbrido plug-in produzido nacionalmente

MINI Cooper S da primeira geração no país

BMW G 650 GS, primeira moto produzida pela BMW no Brasil

BMW R 1300 GS Adventure, referência máxima em tecnologia off-road

Parcerias, tecnologia e serviços financeiros também marcaram presença

O BMW M Festival também foi palco para a atuação da BMW Serviços Financeiros, que completou 25 anos no Brasil e apresentou condições especiais para financiamento de veículos BMW, MINI e BMW Motorrad.

A Samsung participou do evento com demonstrações de conectividade e tecnologia, incluindo a chave digital em uma BMW iX M60 e o lançamento do Racing Mode para smartwatches Galaxy, voltado ao monitoramento de desempenho e frequência cardíaca durante voltas rápidas na pista.

Além disso, diversas marcas parceiras estiveram presentes com ativações exclusivas, reforçando o caráter premium e multifacetado do evento.

Um evento que conecta passado, presente e futuro

O BMW M Festival foi mais do que uma comemoração. Ele consolidou a imagem da BMW como uma marca que construiu história no Brasil sem abrir mão da inovação, da esportividade e da experiência premium.

Ao unir lançamentos inéditos, modelos históricos, tecnologia de ponta e experiências exclusivas em Interlagos, a BMW mostrou por que segue sendo referência no segmento premium após três décadas de atuação no país.

Fonte: BMW GROUP