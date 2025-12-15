BMW comemora 30 anos no Brasil com festival histórico em Interlagos e estreias inéditas da linha M

BMW comemora 30 anos no Brasil no Autódromo de Interlagos com BMW M2 CS, novas motos, MINI exclusivo e experiências inéditas.
A BMW escolheu um dos palcos mais simbólicos do automobilismo brasileiro para comemorar sua trajetória no país. O BMW M Festival transformou o Autódromo de Interlagos no centro das comemorações pelos 30 anos da marca no Brasil, reunindo lançamentos inéditos, modelos históricos e novidades das marcas do BMW Group em um evento que conectou passado, presente e futuro da mobilidade premium.
A comemoração não reforça apenas a história da BMW no mercado nacional, mas também sua liderança contínua no segmento premium e a forte conexão com desempenho, inovação e experiência ao volante.
RESUMO
Festival BMW comemora 30 anos da linha M marcando três décadas de história no Brasil
O festival reuniu imprensa especializada, concessionários, parceiros estratégicos e clientes em um ambiente totalmente voltado ao DNA esportivo da BMW. Interlagos, com sua tradição e aura competitiva, foi escolhido para representar a essência da marca e sua relação com o automobilismo.
Ao longo de 30 anos no Brasil, a BMW consolidou sua imagem como referência em tecnologia, esportividade e sofisticação, alcançando seis anos consecutivos de liderança no segmento premium. O evento serviu como um marco simbólico dessa trajetória e também como vitrine para as próximas fases da marca no país.
BMW M2 CS estreia no Brasil com edição limitada
Um dos grandes destaques do BMW M Festival foi a apresentação do BMW M2 CS, exibido pela primeira vez à imprensa brasileira. O modelo representa o ápice da esportividade da linha M no Brasil e teve produção limitada a apenas 30 unidades, número que faz referência direta aos 30 anos da marca no país.
Principais características do BMW M2 CS
- Motor seis cilindros em linha com tecnologia TwinPower Turbo
- Potência de 510 cv e torque de 650 Nm
- Transmissão automática M Steptronic de oito marchas
- Tração traseira
- Velocidade máxima de 302 km/h
Além da apresentação oficial, os compradores do M2 CS participaram de uma experiência exclusiva, com um jantar especial servido dentro da pista de Interlagos, reforçando o caráter único do modelo e o vínculo emocional com a marca.
BMW M2 Cup dá origem a nova categoria no automobilismo nacional
Outro anúncio relevante foi a revelação do BMW M2 Cup, versão criada exclusivamente para o Brasil. O modelo será a base de uma nova categoria monomarca que estreia no automobilismo brasileiro em 2026.
A iniciativa reforça o compromisso da BMW com o esporte a motor no país e abre espaço para novos talentos e experiências competitivas alinhadas ao padrão da divisão M.
MINI John Cooper Works ganha versão especial em parceria com a Deus Ex Machina
A MINI também teve papel de destaque no festival ao apresentar um MINI John Cooper Works personalizado em parceria com a Deus Ex Machina. A colaboração global ganhou presença no Brasil com um modelo que mistura performance, design exclusivo e identidade ligada ao estilo de vida criativo e urbano.
Destaques do MINI John Cooper Works
- Motor com 231 cv de potência
- Torque máximo de 380 Nm
- Transmissão automática de dupla embreagem
- Aceleração de 0 a 100 km/h em 6,1 segundos
- Velocidade máxima de 250 km/h
O modelo reforça o conceito Go-Kart Feeling da MINI, combinando desempenho esportivo com personalidade marcante.
BMW R 1300 RT estreia em test-ride e se destaca pela tecnologia
No segmento de duas rodas, a BMW Motorrad promoveu o primeiro test-ride da BMW R 1300 RT para a mídia especializada. O modelo é considerado a moto mais tecnológica já produzida no Brasil e marca um novo patamar em conforto, segurança e desempenho para viagens de longa distância.
Produzida na fábrica de Manaus, única planta da BMW Motorrad fora da Alemanha, a R 1300 RT traz inovações que elevam a experiência de pilotagem.
Destaques da BMW R 1300 RT
- Motor boxer de 1.300 cilindradas
- Potência de 145 cv e torque de 149 Nm
- Sistema Dynamic Chassis Adaption, que ajusta a suspensão automaticamente
- Duas alturas de suspensão conforme carga e estilo de pilotagem
- Transmissão por eixo cardã e embreagem hidráulica
O modelo reforça o papel do Brasil como polo estratégico de produção para a BMW Motorrad na América do Sul.
Exposição de modelos históricos
Logo na entrada do evento, o público teve contato com uma seleção de veículos que ajudaram a construir a história da BMW e de suas marcas no país. A exposição destacou momentos importantes da evolução tecnológica e da presença industrial da empresa no Brasil.
Entre os modelos exibidos estavam:
- BMW M3 E36, ícone esportivo do Série 3
- BMW i3, primeiro elétrico vendido no Brasil
- BMW X5 híbrido plug-in produzido nacionalmente
- MINI Cooper S da primeira geração no país
- BMW G 650 GS, primeira moto produzida pela BMW no Brasil
- BMW R 1300 GS Adventure, referência máxima em tecnologia off-road
Parcerias, tecnologia e serviços financeiros também marcaram presença
O BMW M Festival também foi palco para a atuação da BMW Serviços Financeiros, que completou 25 anos no Brasil e apresentou condições especiais para financiamento de veículos BMW, MINI e BMW Motorrad.
A Samsung participou do evento com demonstrações de conectividade e tecnologia, incluindo a chave digital em uma BMW iX M60 e o lançamento do Racing Mode para smartwatches Galaxy, voltado ao monitoramento de desempenho e frequência cardíaca durante voltas rápidas na pista.
Além disso, diversas marcas parceiras estiveram presentes com ativações exclusivas, reforçando o caráter premium e multifacetado do evento.
Um evento que conecta passado, presente e futuro
O BMW M Festival foi mais do que uma comemoração. Ele consolidou a imagem da BMW como uma marca que construiu história no Brasil sem abrir mão da inovação, da esportividade e da experiência premium.
Ao unir lançamentos inéditos, modelos históricos, tecnologia de ponta e experiências exclusivas em Interlagos, a BMW mostrou por que segue sendo referência no segmento premium após três décadas de atuação no país.
Fonte: BMW GROUP