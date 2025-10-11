Yamaha Ténéré 700: 5 razões para amar e 5 para repensar a aventureira mais autêntica do Brasil

A Yamaha Ténéré 700 que conquistou o coração dos aventureiros com design inspirado no Rally Dakar, motor CP2 e simplicidade mecânica. Descubra por que ela é a moto mais desejada entre os amantes do off-road.

Por que a Yamaha Ténéré 700 gerou tanta expectativa no Brasil?

A Yamaha Ténéré 700 chegou ao Brasil com o status de redefinir o segmento de motos aventureiras

A Yamaha Ténéré 700 chegou ao Brasil com o status de redefinir o segmento de motos aventureiras. Seu histórico no mercado e o renome pelo nome “Ténéré” foram fundamentais para reacender a rivalidade com concorrentes tradicionais como BMW e Triumph.

Resgatar um nome icônico associado ao Rally Dakar e unir robustez com simplicidade criou um enorme interesse entre motociclistas.

Além disso, a T7 se destaca por oferecer uma pilotagem pura, sem excessos tecnológicos, que agrada aos mais exigentes, sem falar que conta com 4 anos de garantia a maior do mercado

Essa combinação única elevou as expectativas, fazendo com que muitos corram para conhecer essa moto.

Yamaha Ténéré 700: 5 motivos para você querer pilotar essa aventureira hoje mesmo

Uma moto feita para quem não tem medo do horizonte, mas que também divide opiniões

Poucas motos despertaram tanta curiosidade e desejo quanto a Yamaha Ténéré 700.

Desde o seu lançamento, ela vem sendo tratada como uma verdadeira lenda moderna, uma máquina feita para o desafio e a liberdade, que revive o espírito do Rally Dakar em plena era da tecnologia digital.

Mas afinal, o que faz dessa moto um ícone tão cobiçado e, ao mesmo tempo, controverso?

Prepare-se para conhecer os cinco argumentos que fariam qualquer motociclista apaixonado correr para a concessionária mais próxima.

1. Off-road de verdade: a Ténéré não finge ser aventureira, ela é

A Ténéré 700 não é apenas uma moto bonita com cara de trilheira, ela nasceu para o off-road.

Equipada com suspensões de longo curso, rodas raiadas de 21 polegadas na frente e 18 atrás, e uma ergonomia perfeita para pilotar em pé, ela entrega o tipo de controle que só quem já enfrentou trilhas pesadas entende.

Essa configuração permite melhor absorção de impacto, equilíbrio em terrenos acidentados e uma estabilidade que impressiona mesmo nas condições mais adversas.

Enquanto algumas rivais são mais pesadas e cheias de eletrônica, a Ténéré aposta na simplicidade funcional, o que se traduz em confiança pura quando o solo desaparece sob as rodas.

Se o seu plano é explorar o desconhecido, ela é uma das motos mais honestas que o mercado já viu.

2. O motor CP2 é o coração pulsante da T7

O segredo da Ténéré 700 está sob o tanque: o motor CP2, o mesmo que equipa a MT-07 é um dos bicilíndricos mais elogiados da Yamaha.

Com 689 cc, 68,9 cv de potência e 6,6 kgfm de torque, ele entrega tudo de forma linear, previsível e deliciosa.

É aquele tipo de motor que responde rápido, mas sem sustos.

Perfeito para longas viagens, ultrapassagens seguras e retomadas ágeis.

E o ronco, aquele som rouco e encorpado é simplesmente viciante.

Mas o melhor é a durabilidade e simplicidade mecânica.

Nada de eletrônica exagerada ou sensores sensíveis demais: o CP2 é robusto, confiável e fácil de manter características que todo aventureiro valoriza, especialmente quando está longe de qualquer oficina.

3. Design inspirado no Rally Dakar: funcional e emocionante

A Ténéré 700 não tenta ser moderna, ela é clássica por essência.

Inspirada nas lendárias motos do Rally Dakar, seu visual é puro propósito:

Faróis duplos em LED lembrando as motos de competição;

Tanque estreito e assento reto, para permitir mobilidade na pilotagem em pé;

Carroceria enxuta, pensada para o controle e a leveza.

Com apenas 204 kg em ordem de marcha, a T7 transmite uma sensação rara de equilíbrio e confiança.

É uma moto que parece pronta para qualquer terreno e que ainda consegue ser linda, mesmo coberta de lama.

4. Mecânica simples, alma indestrutível

Enquanto o mercado segue rumo à hipertecnologia, a Ténéré segue o caminho oposto.

Ela é uma moto mecânica, direta e honesta o que, em muitos casos, é exatamente o que o verdadeiro motociclista quer.

O chassi de berço duplo em aço, aliado às suspensões Kayaba ajustáveis, tornam o conjunto quase inquebrável.

O sistema de freios ABS pode ser desligado, algo essencial para o off-road de verdade.

Essa simplicidade é o que dá à T7 sua reputação de “moto raiz”: nada de modos de pilotagem, mapas de tração ou telas TFT cheias de gráficos, aqui o controle está 100% nas suas mãos.

5. Autenticidade sobre asfalto e terra: a moto que te desafia

A Yamaha Ténéré 700 é, acima de tudo, uma moto que provoca o piloto.

Ela não quer ser perfeita, ela quer ser real.

É uma moto que exige técnica, recompensa habilidade e faz você se sentir parte da jornada.

Cada vibração do motor, cada tranco da suspensão e cada curva de terra são um lembrete do motivo pelo qual você começou a pilotar.

E é por isso que, mesmo com rivais tecnológicas como a Triumph Tiger 900 ou a BMW F 850 GS, a T7 continua sendo uma das motos mais autênticas e apaixonantes do segmento.

6. PAINEL COM CONECTIVIDADE E NAVEGAÇÃO (BÔNUS)

O grande painel vertical com tela de TFT de 6,3 polegadas realça o design premium da Ténéré 700, e conta com dois temas, permitindo te concentrar nas informações mais importantes para sua forma de pilotagem. Foto/Divulgação

A Ténéré 700 vem equipada com conectividade Bluetooth através do aplicativo Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect, que desbloqueia uma série de funcionalidades, incluindo atender chamadas, ouvir música e utilizar a navegação “turn-by-turn”.

Pontos de atenção antes de decidir pela Ténéré 700

Nem tudo é perfeito, quem entende de motos sabe que uma boa escolha também passa pela razão.

Abaixo, alguns pontos importantes antes de fechar negócio:

1. Preço elevado

Com preço de tabela em torno de R$ 72.990, a T7 é mais cara que algumas concorrentes com pacotes eletrônicos mais completos, como:

BMW F 800 GS

Suzuki V-Strom 800

Triumph Tiger 900

2. Falta de eletrônica moderna

A ausência de recursos como:

Modos de pilotagem

Controle de tração

Cruise control

Pode acabar frustando quem busca conforto e conveniência nas viagens longas.

3. Conforto limitado

O assento alto (875 mm) e firme é ótimo para o off-road, mas cansativo em longas horas no asfalto.

Pilotos com menos de 1,75 m podem sentir insegurança ao apoiar os pés no chão.

4. Pneus com câmara

Excelente para trilhas, mas pouco prático em uso urbano ou rodoviário. Um simples furo pode virar uma dor de cabeça.

A Ténéré 700 é para você?

Se você é o tipo de motociclista que prefere terra à cidade, vento no rosto e vê a moto como um meio de liberdade a Ténéré 700 é a sua escolha natural.

Mas se busca conforto total, muita eletrônica e viagens longas em asfalto liso, talvez modelos como a Tiger 900 ou a V-Strom 800 entreguem um pacote mais adequado.

A autêntica aventureira que divide opiniões

A Yamaha Ténéré 700 é mais do que uma moto, é um sentimento de liberdade e aventura sobre o prazer de pilotar.

Ela não tenta agradar a todos, ela fala direto com quem entende que aventura de verdade começa onde o asfalto termina.

Com um motor confiável, design lendário e alma indestrutível, a T7 reacende o espírito de exploração que muitos motociclistas sentiam falta.

Talvez ela não seja perfeita para alguns, mas é exatamente isso que a torna tão desejada e respeitada por outros.

Então, se você sente o chamado da estrada de terra e do horizonte sem fim…

Pode apostar: a Ténéré 700 está pronta para te levar até lá.

