Thiago Ventura no Teatro J. Safra

Foto: Divulgação

O humorista de Taboão da Serra chega aos quinze anos de carreira

Considerado um dos melhores comediantes da atualidade Thiago Ventura se apresenta no Teatro J. Safra, em São Paulo, neste final de semana.

O ex-bancário e admininstrador de empresas leva para o palco da zona oeste o stand up “Novo Show – Turnê 2025” dando início as comemorações de quinze anos de carreira.

Oitavo stand up do taboanense, “Novo Show” teve temporada de sucesso em 2024 por se aproximar da realidade do público. Com mic na mão Thiago Ventura criou um jeito próprio de humor fazendo a galera da quebrada se identificar pelas piadas com assuntos cotidianos e vivências na periferia.

O “alvo” das piadas são os amigos, muitos deles já conhecidos da galera, além de abordar outros temas como relacionamentos e sexualidade vividos na adolescência de Ventura.

De forma descontraída e objetiva o cara compartilha experiências criando um elo direto com a plateia.

SERVIÇO

Thiago Ventura

Novo Show – Turnê 2025

Dia 14 de fevereiro – Sexta-feira – 21 horas

15 de fevereiro – Sábado – 21 horas

16 de fevereiro – Domingo – 19 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kriss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=531