Teatro Bravos recebe o Mundo Bita

FOTO DIVULGAÇÃO

Considerado um fenômeno para crianças a partir de 3 anos o Mundo Bita faz duas sessões no Teatro Bravos neste sábado, 17 de dezembro. O personagem gorducho de suspensórios, bigodão e cartola interpreta canções que são sucesso nas redes sociais com mais de 2 milhões de views no Youtube. Fazem parte da turminha do Bita os divertidos Tito, Lila, Dan e Flora que levarão ao teatro da zona oeste de São Paulo o espetáculo “Especial de Natal”. O Mundo Bita é uma criação do Estúdio Mr. Plot, coordenado por Chaps Melo, João Henrique Souza, Enio Porto e Felipe Almeida. Em dez anos de trajetória foram gravadas inúmeras canções que falam da preservação da natureza, criação dos filhos, igualdade de direitos e inclusão de deficientes físicos. Segundo Chaps Melo, essas questões não eram pensadas antigamente e que “muitos do temas surgem de demandas das famílias nas redes sociais”. Muita diversão e alegria com Bita e sua galera. Recomendo.

SERVIÇO

Show do Bita

Especial de Natal

Dia: 17 de dezembro

Sessões: 14h30 e 17h30

Teatro Bravos

Rua Coropé, 88

Pinheiros Livre

Ingressos: R$ 40,00 a R$ 120,00

Vendas: https://bileto.sympla.com.br/event/78003