Venenosos, os escorpiões podem matar

O perigo é real, não o menospreze pelo tamanho

Com o calor, escorpiões começam a aparecer pela região e os acidentes com o animal tendem a aumentar. Apesar das várias espécies, não é bom arriscar capturar o bicho. Eles são encontrados em terrenos baldios em meio a materiais de construção e entulhos podendo aparecer também dentro das residências sem escolha do padrão de vida. A presença desse matador se dá tanto em bairros nobres como em periferias e, uma das causas mais comuns que aproxima os escorpiões são as baratas, alimento preferido desses aracnídeos. A dica é manter quintais, jardins e demais terrenos limpos e, se possível, sem entulhos ou sujeira. Informe o serviço de saúde de sua cidade ao perceber a existência de um escorpião no ambiente.

Foto: REPRODUÇÃO