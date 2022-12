The Ocean Collective em São Paulo

A cultuada banda alemã se apresenta no Carioca Club em 28 de dezembro

Encerrando o ano em alta voltagem o grupo alemão The Ocean Collective traz para a capital paulista o ecletismo que o consagrou ao longo de mais de duas décadas de carreira. Formado em 2000, em Berlim, o TOC (sem trocadilhos) transita por vários segmentos da música pesada, alternando peso e melodia. A sonoridade da banda vai do Post-Metal ao Atmospheric Sludge, passando pelo Post-Rock, Modern Metal e Progressivo.

O show único em solo brazuca é produzido pela Dark Dimensions e o set list deve priorizar “Phanerozoic II: Mesozoic/Cenozoic”, de 2020, sendo esse o segundo de uma série de álbuns conceituais que exploram a paleontologia em expansão.

À frente desta banda/aula de história natural está o guitarrista Robin Staps, membro fundador e único integrante original.

Longe do estereótipo do “roqueiro doidão”, Staps é aficionado em temas “abstratos, exploradores de distintas etapas do processo de evolução da Terra, somados a um alto teor de globalização e modernidade”.

Segundo ele, o conceito do novo disco segue a ideia filosófica de amor fati de Nietzsche. “Embora a humanidade seja apenas um fenômeno muito recente nos 541 milhões de anos de história é o éon fanerozóico, as letras são obviamente escritas de uma perspectiva humana. Estão seguindo a ideia filosófica de amor fati de Nietzsche na luz dos temas maiores da Recorrência Eterna e a inevitabilidade de uma colisão iminente imaginária em escala planetária, os dois fios vermelhos que passam pelo Fanerozóico I e II”, filosofa Staps.

Entendeu?? Se não, tudo bem. Basta ouvir e se deixar levar pela viagem sonora do grupo.

Integram a The Ocean Collective, ao lado de Staps, Loic Rosseti (vocal), Paul Seidel (bateria), Mattias Hagerstrand (baixo), David Ramis Âhfeldt (guitarra) e Peter Voigtmann (teclado).

SERVIÇO

The Ocean Collective

Dia 28 de dezembro (quarta-feira)

Local: Carioca Club Pinheiros

Rua Cardeal Arcoverde, 2899, Pinheiros, São Paulo

Produção: Dark Dimensions

Classificação: 18 anos

Abertura da casa: 19 horas

Show time: 21 horas

Foto: DIVULGAÇÃO

Inf: https://www.clubedoingresso.com/evento/theocean-sp