Suhai Music Hall nova opção de entretenimento em sp

Foto: Divulgação

Localizada na zona sul a casa poderá receber shows, peças teatrais e eventos corporativos

A partir de setembro São Paulo, capital nacional do entretenimento, ganha nova e grandiosa arena multiuso prometendo ampliar o cenário de eventos da cidade. Ainda sem data determinada para inauguração, o Suhai Music Hall conta com estrutura moderna, espaço pensado para atender vários tipos de eventos com conforto, acessibilidade, tecnologia e convenientemente integrado ao Shopping SP Market, completo centro de compras, gastronomia, lazer e serviços.

Localizado na zona sul o Shopping SP Market é um dos maiores de São Paulo recebendo 800 mil visitantes por mês. Sua localização privilegiada na Av. Nações Unidas e bem servido por linhas de ônibus e próximo à Estação Jurubatuba, da Linha 9 Esmeralda, foram determinantes para a parceria com a Star Parks, unidade do Grupo São Joaquim e a Seguradora Suhai.

Os números envolvendo o Suhai Music Hall são impressionantes. Só alguns pra ter uma ideia da grandiosidade da casa: 11 mil metros quadrados, capacidade para nove mil pessoas, 400 metros quadrados de LED, palco de 500 metros com área de cena livre de 268m e altura de 9,4m, 3 mil metros de infraestrutura de apoio, Lounge Experience para meet and greet com 130m, house mix de 30m quadrados em frente ao palco e cinco camarins, incluindo o principal com 90m.

Podendo receber vários tipos de montagem com pista, mesas e cadeiras ou formatos de auditório o SMH foi preparado para receber shows, feiras, eventos corportativos, óperas, espetáculos teatrais, recitais e competições de e-sports.

“Fomos buscar o que tem de mais moderno em outros países e trouxemos para o Shopping SP Market. Sem dúvidas será um espaço único na cidade de São Paulo onde a experiência para shows e eventos será elevada a um novo patamar”, diz Renato Srur, Sócio do Grupo São Joaquim.

Para Marcelo Beraldo, diretor executivo da Star Parks, o Suhai Music Hall foi criado para ser uma referência no show business brasileiro. “Nossa essência é criar experiências memoráveis, sempre com foco em hospitalidade, atendimento e segurança. Contando com tecnologia de ponta, conforto e estrutura de alto nível”, conclui Beraldo.

SERVIÇO

Suhai Music Hall

Shopping SP Market

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo – SP

Estacionamento no Shopping SP Market

Tabela completa: https://shoppingspmarket.com.br/servico.php?loja_id=77922