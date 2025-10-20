Seattle Supersonics nos leva ao Nirvana

Foto: Divulgação Maior tributo ao Nirvana do planeta faz nova tour pelo Brasil O título acima parece complexo, levando a […]

Foto: Divulgação

Maior tributo ao Nirvana do planeta faz nova tour pelo Brasil

O título acima parece complexo, levando a variadas interpretações. Para critérios de esclarecimentos vamos lá. No hinduísmo o “nirvana” é um conceito que se refere ao resgate final do ciclo de nascimento e renascimento (samsara). É a libertação do sofrimento, de desejos e apegos na qual a paz e unidade com o Supremo (Paramatman) são atingidas.

Por sua vez, Nirvana, a banda, surgiu em 1987, em Seattle, EUA, sendo a maior representante do Grunge. A formação clássica trazia o guitarrista/vocalista/compositor Kurt Cobain (1967-1994), o baixista Krist Novoselic e o batera Dave Grohl. Com uma sonoridade que abrangia punk, rock alternativo, hard rock e slugde metal o grupo alternava versos calmos e barulhentos com refrões gritados, solos de guitarra ruidosos e bateria pesada.

Debutou em 1989 com “Bleach”, que não chamou atenção. Porém a coisa mudou ao lançarem “Nevermind”, em 1991, que trouxe a explosiva “Smells Like Teen Spirit”.

A trajetória do Nirvana chegou ao fim em 5 de abril de 1994 com a morte de Kurt Cobain. O líder de uma das maiores bandas do mundo cometeu suícidio metendo uma bala de espingarda na cabeça.

Passados mais de trinta anos do falecimento de Cobain o Nirvana segue venerado por uma legião de fãs, influenciando muitos garotos a tocar guitarra e usar as indefectíveis camisas de flanela.

Pulamos para 2010 em Buenos Aires, capital da Argentina, onde três garotos aficionados pelo Nirvana criam aquela que se transformaria no maior tributo do planeta a Kurt Cobain e companhia. Trazendo Ezequiel Dias (vocais/guitarras e semelhança incrível com Cobain), Christian Monteiro (baixo) e Estevan Molina (bateria) o Seattle Supersonics emula com precisão os hits do grupo americano transportando o público diretamente para o auge do movimento grunge.

Por onde passa o SS tem shows sold out em performances energéticas e caóticas que transbordam paixão e nostalgia impressionantes com instrumentos e indumentárias fiéis ao Nirvana.

A nova tour dos portenhos começa pelo Brasil nesta sexta-feira (24), em Santo André, no ABC Paulista. Depois serão mais nove shows por várias cidades terminando em Belo Horizonte, MG, em 8 de novembro. Depois o trio segue para Estados Unidos, Portugal, Espanha e Alemanha.

Na capital paulista o maior tributo ao Nirvana do planeta se apresenta em 30 de outubro, no Carioca Club, região oeste, com promessa de casa cheia. Na verdade abarrotada. Diferentemente das turnês de 2023 e 2024 desta vez o SS abriu mão da orquestra mergulhando fundo na essência do Nirvana.

Agora, sozinhos no palco, Dias, Monteiro e Molina entregam ao público o que ele quer: sonzeira crua, nervosa e experiência arrebatadora como nos lendários palcos de Seattle na década de 90.

O Seattle Supersonics com suor, som alto, guitarra distorcida e alma grunge fará os fãs tirarem a cueca pela cabeça com “Smells Like Teen Spirit”, “In Bloom”, “Come As You Are”, “Lithium” e muitos Lados B, sem filtros. O Nirvana e Cobain agradecem.

Abaixo o serviço para o show em São Paulo em 30 de novembro.

SERVIÇO

Seattle Supersonics – Tributo ao Nirvana

Dia 30 de outubro – Abertura da casa: 20 horas

Carioca Club

Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 100,00

Inf: https://www.clubedoingresso.com/evento/nirvanabyseattlesupersonics