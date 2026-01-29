Samuel Rosa em São Paulo

Foto: Igor Miranda O cantor e compositor chega à capital paulista com a Samuel Rosa Tour No próximo dia 7 […]

O cantor e compositor chega à capital paulista com a Samuel Rosa Tour

No próximo dia 7 de março o Tokio Marine Hall, zona sul de São Paulo, recebe em apresentação única o cantor e compositor Samuel Rosa. O cara está rodando o Brasil com a “Samuel Rosa Tour” na qual traz, além de sucessos do Skank, canções de seu primeiro álbum solo, “Rosa”, de 2024.

Natural de Belo Horizonte (MG), Samuel Rosa de Alvarenga ganhou notoriedade nacional e internacional à frente do Skank como guitarrista, vocalista e principal compositor. A sonoridade da banda trazia influências de reggae, rock, pop, Bob Dylan, Beatles, Oasis, Blur, Supergrass e das oitentistas Ira!, Paralamas do Sucesso e Titãs.

Com o Skank, Samuel Rosa gravou álbuns significativos como “Calango” (1994) e “O Samba Poconé” (1996), maiores sucessos comerciais da banda, vendendo juntos mais de 3 milhões de cópias. Os caras atingiram enorme sucesso nesta época. “Garota Nacional”, um dos grandes hits do Skank, liderou a parada espanhola levando o grupo a excursionar pela Europa passando pela França, Alemanha, Itália, Suíça e Portugal, além de Estados Unidos, Chile e Argentina.

Outra façanha dos mineiros foi a inclusão de “É Uma Partida de Futebol” na trilha sonora da Copa do Mundo de 1998. Samuel Rosa, por sua versatilidade como letrista, travou parcerias com gigantes da MPB, entre eles, Ivete Sangalo, Terno Rei, Vitor Kley, Capital Inicial, Daniela Mercury, Cachorro Grande e Gilberto Gil.

Com o fim das atividades do Skank, em 2023, pelo menos até uma futura reunião comemorativa, Samuel Rosa deu o start na carreira solo com o já mencionado disco “Rosa”. Antes disso, ele havia lançado “Suíte Branca -Trilha Sonora do Espetáculo do Grupo Corpo”, em 2015 e ao lado do saudoso Lô Borges (1952-2025) gravou “Samuel Rosa & Lô Borges no Cine Theatro Brasil”, em 2016.

Neste showzaço no Tokio Marine Hall o mineiro fará um apanhado dos mais de trinta anos de trajetória com hits do Skank como “Resposta”, “Sutilmente”, “Tão Seu”, “Dois Rios”, “Acima do Sol”, “Saideira” e “Balada do Amor Inabalável”. Não devem ficar de fora as novas “Rio Dentro do Mar”, “Segue o Jogo”, “Bela Amiga”, “Palma da Mão” e “Flores da Rua”. Imperdível.

SERVIÇO

Samuel Rosa – Samuel Rosa Tour

Dia 7 de março – 22 horas

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Vila Almeida – São Paulo – SP

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 149,00

Inf: https://www.tokiomarinehall.com.br/samuel-rosa/