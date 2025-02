Saiba Onde Serão Instalados 649 Novos Radares nas Rodovias de SP nos Próximos 80 Dias

Nos próximos 80 dias, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) confirmou a instalação de 649 novos radares nas rodovias do Estado, incluindo a SP-332, que abrange os trechos entre Caieiras e Franco da Rocha. A iniciativa, resultado do contrato firmado com as empresas vencedoras do Edital nº 145/2023, quer aprimorar a fiscalização e aumentar a segurança nas rodovias estaduais, como já havia anunciado em dezembro do ano passado.

Os novos radares instalados serão do tipo redutor ou controlador de velocidade, com funções específicas de Controlador que Fiscaliza a velocidade máxima permitida no ponto exato em que está instalado e Redutor que Possui um painel digital que exibe a velocidade do veículo em tempo real, ajudando os motoristas a ajustarem a velocidade antes de pontos críticos.

A previsão é que todos os novos radares entrem em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2025.

Confira a localização dos equipamentos:

Km 29,7 – Caieiras (Próximo ao Sítio Aparecida) – Redutor

(Próximo ao Sítio Aparecida) – Redutor Km 30,3 – Caieiras (Próximo ao Sítio Aparecida) – Controlador

(Próximo ao Sítio Aparecida) – Controlador Km 33 – Caieiras (Próximo à Portaria 2 da Nova Caieiras – “Portãozinho”) – Controlador

(Próximo à Portaria 2 da Nova Caieiras – “Portãozinho”) – Controlador Km 34,25 – Caieiras (Próximo à entrada da Cia. Melhoramentos) – Redutor

(Próximo à entrada da Cia. Melhoramentos) – Redutor Km 36,15 – Caieiras (Próximo ao McDonald’s) – Redutor

(Próximo ao McDonald’s) – Redutor Km 38,2 – Caieiras (Em frente à Bignardi-Jandaia) – Redutor

(Em frente à Bignardi-Jandaia) – Redutor Km 39,4 – Franco da Rocha (Próximo ao Roldão) – Redutor

(Próximo ao Roldão) – Redutor Km 40,3 – Franco da Rocha (Próximo ao Roldão) – Redutor

(Próximo ao Roldão) – Redutor Km 40,5 – Franco da Rocha (Próximo ao Roldão) – Redutor

(Próximo ao Roldão) – Redutor Km 48,4 – Franco da Rocha (Próximo ao Motel Estância River) – Controlador

Não apenas a SP 332, mas a SP-023 ou Prefeito Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo), acesso para Franco da Rocha também terá novos radares.