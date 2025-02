Cinco regiões de SP recebem as Carretas de Mamografia em fevereiro

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e tratamento precoce da doença para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, exceto feriados, com atendimento de até 25 mulheres. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alterações no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas da Mamografia fazem parte do Programa Mulheres de Peito e auxiliam na prevenção do câncer de mama. Entre janeiro e dezembro de 2024, foram realizadas mais de 34 mil mamografias pelas carretas em 66 municípios atendidos no Estado de São Paulo.

Na cidade de Presidente Prudente, a Secretaria de Políticas para a Mulher também oferece a Carreta do Empreendedorismo, com cursos gratuitos oferecidos pelo Senac e Sebrae.

“Nossa missão é levar saúde e dignidade para todas as mulheres paulistas, com foco na prevenção e no acesso precoce ao diagnóstico do câncer de mama. Acreditamos em políticas públicas eficazes, que valorizem a vida e estejam próximas de quem mais precisa”, diz a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.

O itinerário das carretas pode ser acessado por meio do site www.portaldamulherpaulista.sp.gov.br.

Mulheres de Peito

As mulheres paulistas, com idades entre 50 e 69 anos, também podem marcar seus exames de mamografia sem necessidade de pedido médico e de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para realizar o agendamento do exame, basta ligar para o número: 0800 779 0000. O exame é marcado via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo.

Carreta da Mamografia em Caieiras

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Av. Professor Carvalho Pinto, nº207 – ao lado do Centro de Operações Integradas – CEP:07700-210 – Caieiras – SP

Carreta da Mamografia em Cananéia

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Luiz Wilson Barbosa, nº100 – Cananéia – CEP: 11990-000 – Cananéia – SP

Carreta da Mamografia e Empreendedorismo em Presidente Prudente

Data: 17 de fevereiro a 01 de março

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Álvares Machado, nº104 – Vila Euclides – CEP: 19015-450 – Presidente Prudente – SP

Carreta da Mamografia em Catanduva

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº37 – Centro – CEP: 15800-035 – Catanduva – SP

Carreta da Mamografia em Itatinga

Data: 18 a 28 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Praça da Bandeira, nº111 – Centro – CEP: 18690-000 – Itatinga – SP