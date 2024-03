Rodrigo Alarcon em São Paulo

Foto: Divulgação

Considerado grande nome da atual MPB o cantor e compositor Rodrigo Alarcon faz apresentação única no Blue Note SP em 21 de abril. Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, Alarcon lançou o primeiro single “O Lado Vazio do Sofá”, em novembro de 2015. Em 24 horas foram mais de 100 mil views e a partir daí o sucesso se tornou maior. O primeiro EP, “Parte”, de 2017, trouxe 6 faixas destacando “Amor Acidente”, dueto com Lineker.

Recebendo muitos elogios da mídia especializada como a Revista Rolling Stone, ultrapassou as fronteiras travando contato com nomes de peso da música internacional. Em 2022 realizou um dueto com o norueguês Sondre Lerche na música “Will We Ever Comprehend”.

Durante a pandemia de Covid-19 o sorocabano gravou o primeiro DVD da carreira, “Vazio”, no Cine Joia, centro de São Paulo, sem presença de público. Após disponibilizar vários singles nas redes sociais, Alarcon lançou o primeiro álbum de estúdio em julho de 2022. Titulado “Rivo III e a Fé” o disco trouxe como destaque as faixas “Rivotril e a Fé” e “Garota da Linha Azul”, que estarão no repertório do show “Abre essa porta, eu tô aqui”.

SERVIÇO

Rodrigo Alarcon

Show: Abre essa porta, eu tô aqui

Dia: 21 de abril – 20 horas

Blue Note SP

Endereço: Avenida Paulista 2073 – Consolação – SP

Horário: 20 horas

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/rodrigo-alarcon/