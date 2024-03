Homenagem ao AC/DC no Blue Note SP

Foto: Divulgação

Comemorando 50 anos de estrada os australianos do AC/DC estão rodando o mundo com a turnê do mais recente disco “Power Up”, lançado em 2020. Não é certa a vinda dos caras no segundo semestre e a notícia de que podem continuar excursionando pela Europa e não virem para terras sul-americanas está apavorando os fãs.

Mas a galera que curte tem oportunidade de ver um tributo legal ao AC/DC no dia 16 de abril no Blue Note SP. O palco da zona central paulistana recebe novamente o quarteto Vanda and The Youngs. Liderado pelo guitarrista/vocalista Daniel Dai Bem o grupo reverencia os australianos com versões bacanudas e altas doses de R&B e Soul Music.

No show “AC/DC Early Days” Dai Bem e Rodolfo Crepadi (guitarra), André Roble (baixo) e Humberto Zigler (bateria) tocam clássicos dos primeiros cinco álbuns da icônica banda liderada por Angus Young.

No set list do quarteto hits como “Problem Child”, “Whole Lotta Rosie”, “Let There Be Rock”, “Go Down”, “If You Wan’t Blood”, Can I Sit Next to You, Girl”, “T.N.T” e “High Voltage”.

SERVIÇO

Vanda and The Youngs – AC/DC Early Days

Data: 16 de abril – 22h30

Blue Note São Paulo

Av. Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/vanda-andtheyoungs/