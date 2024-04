Maratonando no Heavy Metal

Foto: Divulgação

Summer Breeze Open Air Brasil acontece este mês em São Paulo com mais de 50 bandas

Após uma longa espera finalmente os rockers vão se deleitar com a edição 2024 do Summer Breeze Open Air Brasil que acontece nos dias 26, 27 e 28 de abril no Memorial da América Latina.

Assim como em 2023 o espaço cultural da zona oeste da capital foi escolhido para receber alguns dos maiores grupos de hard e metal de todos os tempos. Isso aliado a comodidade do Memorial ficar ao lado da Estação Barra Funda do Metrô, linha três vermelha, o que ajuda muito.

Maratonar é palavra de ordem para quem for aos três dias (aja fôlego e grana pra isso). Os que forem apenas um dia também terão inúmeras opções, já que o line up foi muito bem selecionado e o “cardápio” traz gigantes da música pesada tanto da gringaiada quanto dos brasucas.

São mais de 50 atrações ao longo dos três dias se apresentando em vários palcos. Para falar de todos é complicado, pois senão vira dossiê e não matéria jornalística. Mas se liga no que vem por ai.

Na sexta-feira, 26, o destaque é o baixista/vocalista Gene Simmons. Para quem não tá associando o nome à pessoa o cara é o maior linguarudo do rock por suas falas polêmicas e também pela língua comprida que se tornou marca registrada do KISS. O baixista vem ao Summer Breeze com a Gene Simmons Band, que além de tocar clássicos do metal, também mandará hits de sua ex-banda, pelo menos até que tire o KISS da aposentadoria.

Também no dia 26 tocam Mr. Big e Sebastian Bach, primeiro vocalista do Skid Row, que há mais de vinte anos está numa carreira solo bacanuda. Entre os brasileiros tocam Dr. Sin, Edu Falaschi, Zumbis do Espaço e a hilária Massacration. Liderado pelo vocalista/humorista/apresentador Bruno Sutter o Massacration traz tudo o que a cartilha do rock manda: diversão, peso e muita empatia.

No sábado, 27, destaque para Epica, banda holandesa que tem à frente a vocalista Simone Simons, sendo uma das maiores do metal sinfônico. Entre os grupos brasileiros estão Sinistra, Angra e Korzus. O Korzus é um dos maiores nomes do Thrash Metal de nosso país. Tendo à frente o vocalista Marcello Pompeu mostrará todo o peso e furia solidificados ao longo de quase quarenta anos de estrada.

E fechando o Summer Breeze Open Air Brasil em sua edição 2024 os gigantes Mercyful Fate, Antrax, Overkill, Carcass, Avatar e Amorphis são alguns grupos gringos.

Já os destaques brasucas vão para The Troops of Doom, Torture Squad e os eternos Ratos de Porão. Se no ano passado o vocalista João Gordo se apresentou com seu projeto paralelo Brutal Brega, no qual mostra clássicos da cafonice em arranjos pesados, desta vez o cara vem com sua banda principal. O RDP tá na estrada do metal há quarenta anos e os agora senhores João Gordo, Jão (guitarra), Juninho (baixo) e Boka (bateria) mostram que tém sangue nos olhos para muitos anos ainda de peso, raiva e ódio aos fascistas.

Enfim,o Summer Breeze Open Air Brasil se consolida em nosso país com fôlego para atrair rockers de toda América Latina.

SERVICO

Summer Breeze Open Air Brasil

Dias: 26, 27 e 28 de abril

A partir das 11 horas da manhã

Memorial da América Latina

Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Ao lado da Estação Barra Funda do Metrô – Linha 3 Vermelha

Mais informações em:

www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024