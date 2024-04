ITB oferece cursos gratuitos de formação cultural

Foto: Divulgação

Programa PTAC formará técnicos nas áreas de som, luz, palco e produção cultural

Quem sonha em trilhar caminho na área cultural trabalhando na produção de espetáculos cênico/teatrais tem uma boa oportunidade com os cursos oferecidos pelo ITB. O Instituto do Teatro Brasileiro está com inscrições abertas para cursos gratuitos em Técnicas de Som, Técnicas de Luz, Técnicas de Palco e Produção Cultural para maiores de 18 anos e que tenham concluído o ensino médio. Desde que foi criado em 2022 o PTAC (Práticas e Técnicas para as Artes Cênicas) “formou 450 alunos em dois anos e se tornou referência de curso profissionalizante de curta duração com efetividade no mercado, deixando legado positivo pelos municípios por onde passou”. Os cursos têm duração de seis meses e acontecerão de junho a dezembro.

Nesta terceira edição o programa ampliou a área de atuação abrangendo agora nove cidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Recôncavo Baiano (BA) e em Florianópolis (SC). Em cada cidade serão disponibilizadas 80 vagas, sendo 20 por especialização.

A missão é atrair principalmente jovens de baixa renda que terminaram o ensino médio e querem entrar no mercado com capacitação técnica. Também atende artistas e técnicos que desejam se reciclar, possuir uma nova formação e ter contato com professores de referência. O programa apresentou um bom índice de empregabilidade dos alunos: 55% dos estudantes conseguiram emprego na área, em até 3 meses após estarem formados. O piso salarial dos técnicos que se formam é de R$2.200,00.

Segundo o coordenador pedagógico do programa, André Prado, “o objetivo do PTAC é criar pontes entre as várias formas do fazer teatral através de professores convidados e profissionais de excelência das diversas regiões do Brasil. Com eles e, a cada aula, percebemos o quanto somos parecidos mesmo sendo diferentes, pois, o que fazemos, tem um ponto comum em qualquer lugar do mundo: a essência do trabalho em grupo.”

SERVIÇO

ITB – Instituto do Teatro Brasileiro

Programa PTAC – Práticas e Técnicas para as Artes Cênicas

Inscrições gratuitas:

De 1º a 25 de abril para Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Moji das Cruzes (SP)

De 1º de abril a 1º de maio para Poá/Ferraz de Vasconcelos (SP), Cidade Tiradentes (SP), Recôncavo Baiano (BA) e Ribeirão Preto (SP).

Por meio do site www.itb.art.br

Número de vagas: 80 vagas para cada localidade, organizadas da seguinte forma:

20 para Produção Cultural,

20 para Técnicas de Palco,

20 para Técnico de Som e

20 para Técnico de Luz.

Siga o ITB no Instagram: @instituto.itb