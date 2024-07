Roberto Hamamoto e Cleber Furlan vão disputar o pleito para prefeito e vice em 2024

Em convenção partidária realizada na segunda-feira, 22, no Centro de Caieiras, o Partido Social

Democrático (PSD) confirmou a candidatura do ex-prefeito Roberto Hamamoto à Prefeitura de

Caieiras e Cleber Furlan como vice para as eleições de 2024. O evento contou com a participação do PSB.

Convenção Partidária

Conforme o calendário das Eleições Municipais de 2024, as convenções partidárias para escolha dos

candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador serão realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de

agosto. Durante essas reuniões, os filiados de cada partido político se reunirão para decidir sobre

assuntos de interesse dos grupos, formação de coligações e, principalmente, para definir os

candidatos que disputarão as eleições municipais.

De acordo com a Lei n° 13.165/2015, conhecida como Lei da Reforma Política, as convenções são

obrigatórias e devem ocorrer nesse período específico no ano eleitoral.

Os candidatos só poderão concorrer se forem aprovados nessas convenções partidárias. Após a

definição dos nomes no evento, as legendas têm até o dia 15 de agosto para solicitar o registro das

candidaturas à Justiça Eleitoral.