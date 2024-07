Convenção decide Josie Dártora e Lagoinha como candidatos a prefeitura de Caieiras

Josie Dártora e Gersinho Romero são candidatos a Prefeita e Vice de Caieiras

Josie Dártora foi confirmada como candidata à Prefeitura de Caieiras pela Federação PT/PV/PCdoB em convenção partidária realizada no Centro de Caieiras.

A escolha ocorreu no domingo, 21, e contou com a presença de representantes dos partidos PDT, MDB, Solidariedade e Avante, demonstrando a amplitude da aliança em torno da candidatura de Josie.

Além da candidatura de Josie, a convenção também definiu o nome do ex-prefeito Gersinho

Romero (MDB) como candidato a vice-prefeito, descartando especulações de outros nomes.

De outro lado, na disputa pela maior cadeira do Executivo está o atual prefeito que na convenção partidária realizada no Morro Grande, Caieiras, o Partido Liberal (PL) confirmou Gilmar Lagoinha como candidato à reeleição para a Prefeitura de Caieiras e Luiz Aragão, do Republicanos, como vice-prefeito nas eleições de 2024.

A decisão foi oficializada neste domingo (21) e contou com a participação de diversos partidos aliados, incluindo Republicanos, Progressistas, Podemos, União Brasil e PSDB.