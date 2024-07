Eleições 2024: três nomes para disputar o cargo de prefeito em Caieiras

As eleições de 2024 para prefeito e vice terão políticos já bem conhecidos no cenário regional. A disputa envolve o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilmar Lagoinha (PL) e Roberto Hamamoto (PSD), ex-prefeito e agora a vereadora Josie Dártora (PT/PV/PcdoB).

Foi em 2012 que a história da política caieirense começou a mudar, quando o ex-prefeito, Névio Dártora, político respeitado e pai da atual candidata Josie Dártora, foi derrotado pelo ex prefeito e atual candidato Roberto Hamamoto etambém teve anulados os votos em razão do indeferimento do seu registro de candidatura com base na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n°64/1990), após a desaprovação das contas públicas de 2008 pela Câmara Municipal.

A partir daí o legado dos Dártora perdeu força em Caieiras que agora quer voltar com Josie Dártora. Embora com apoio do PT, a candidatura da vereadora ao cargo executivo conta com Gersinho Romero na chapa, candidato forte e muito bem aceito pelos caieirenses.