Rita Lee é homenageada em São Paulo

Foto: Divulgação

A nossa roqueira-mor tem os grandes hits interpretados por Mel Lisboa

No próximo dia 13 de agosto o Blue Note SP, região central da capital, recebe em apresentação única o espetáculo “Mel Lisboa Canta Rita Lee”. Mais que homenagem à “Rainha do Rock Nacional” o show celebra e mantém o legado da cantora, compositora e instrumentista paulistana falecida em 8 de maio de 2023.

No palco a atriz Mel Lisboa interpreta os hits da roqueira que, ao longo de mais de sessenta anos de carreira gravou discos emblemáticos. Na longeva discografia de Rita Lee, só pra citar alguns, estão “Buid Up”, de 1970, primeiro álbum solo pós-Mutantes e “Hoje É o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida”, (1972).

Na fase com o Tutti Frutti constam os obrigatórios “Atrás do Porto Tem Uma Cidade”, (1974), “Fruto Proibido”, (1975), “Entradas e Bandeiras”, (1976) e “Babilônia” (1978). A partir de 1979 a paulistana iniciou trajetória solo se consolidando como um dos maiores nomes da música brasileira.

Ao lado do marido e parceiro Roberto de Carvalho gravou, entre outros, os magistrais “Saúde” (1981), “Bombom” (1983), “Rita e Roberto” (1985), “Flerte Fatal” (1987), “Santa Rita de Sampa” (1997), “Aqui, Ali, em Qualquer Lugar” (2001), só com versões dos Beatles e “Balacobaco” (2003). O último álbum lançado pela roqueira paulistana foi “Reza”, em 2012.

Por sua vez, Mel Lisboa tem forte ligação com a obra de Rita Lee. A atriz levou aos palcos, em 2014, a montagem “Rita Lee Mora ao Lado”, texto inspirado na autobiografia da cantora, lançada em 2016. A própria Rita disse: “Mel, você me fez muito melhor do que eu mesma”. Paralelamente a atriz preparou o show “Mel Lisboa Canta Rita Lee” o qual já percorreu várias cidades do país.

Poucos meses após a morte de Rita Lee, Lisboa voltou a interpretar a cantora nos palcos. Dessa vez, em “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, o qual ficou mais de um ano em cartaz no Teatro Porto Seguro, região central de São Paulo.

A performance de Mel Lisboa impressiona por sua profunda paixão pela “Rainha do Rock Nacional” sendo sua melhor personagem. “Mel Lisboa Canta Rita Lee” tem um tom intimista no formato voz e violão. No setlist do show no Blue Note não devem ficar de fora clássicos como “Ovelha Negra”, “On The Rocks”, “Flagra”, “Erva Venenosa”, “Lança Perfume”, “Desculpe o Auê”, “Caso Sério”, “Agora Só Falta Você”, “Doce Vampiro”, “Saúde” e “Baila Comigo”.

SERVIÇO

Mel Lisboa Canta Rita Lee

Dia 13 de agosto – 22h30

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Av. Paulista, 2073 – 2º andar – Consolação – São Paulo – SP

Inf: https://bluenotesp.com/shows/mel-lisboa-canta-rita-lee/