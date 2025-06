Resultado Lotofácil 3409: Veja a Premiação

Nesta noite de 4 de junho de 2025, a Caixa Econômica Federal realizou mais um sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo, um dos sorteios mais aguardados pelos brasileiros devido à sua simplicidade e boas chances de ganho. Veja agora o resultado Lotofácil 3409.

Com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão, o evento atraiu milhares de apostadores, mas ninguém acertou as 15 dezenas, resultando na acumulação para o próximo sorteio, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Resultado do Concurso 3409 da Lotofácil

O resultado Lotofácil 3409 foi anunciado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube . Os números sorteados foram:

01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas, o que levou à acumulação do prêmio. O próximo sorteio, concurso 3410, foi marcado para 5 de junho de 2025 e terá um prêmio estimado em R$ 8,5 milhões, conforme informado pela Caixa.

O Prêmio Lotofácil Concurso 3409 estava estimado em R$ 1,8 milhão para quem acertasse as 15 dezenas. Como ninguém venceu na faixa principal, o valor acumulou, elevando a premiação do concurso 3410 para R$ 8,5 milhões, incluindo R$ 4.184.542,04 de acumulação direta deste sorteio, conforme dados oficiais . Além disso, parte do valor é destinada ao Sorteio Especial da Independência, que acumula R$ 103.540.813,61.

As faixas menores premiaram diversos apostadores.

A tabela abaixo mostra exemplos de ganhadores com 14 acertos:

Cidade Unidade Lotérica Prêmio Apuí/AM Loterias em Canais Eletrônicos R$ 2.040,01 Camaçari/BA Casa Lotérica Oeste da Sorte R$ 2.040,01 Fortaleza/CE Lotecena Loterias R$ 4.079,87 Brasília/DF Gato da Sorte R$ 4.080,02

A lista completa de ganhadores por cidade está disponível no site da Caixa .

Como Funciona o Bolão da Lotofácil

O bolão é uma estratégia popular para aumentar as chances de ganhar na Lotofácil, permitindo que grupos de apostadores combinem recursos para jogar com mais números. No Concurso 3409 muitos optaram por essa modalidade, atraídos pelo prêmio acumulado.

Regras do Bolão

Preço Mínimo : O bolão oficial da Caixa custa a partir de R$ 12,00, com cotas individuais a partir de R$ 4,00 .

: O bolão oficial da Caixa custa a partir de R$ 12,00, com cotas individuais a partir de R$ 4,00 . Número de Cotas : Varia de 2 a 100, dependendo do número de dezenas apostadas (15 a 20). Por exemplo, para 15 números, o máximo é 7 cotas; para 20 números, até 100 cotas.

: Varia de 2 a 100, dependendo do número de dezenas apostadas (15 a 20). Por exemplo, para 15 números, o máximo é 7 cotas; para 20 números, até 100 cotas. Organização : Pode ser formado por grupos de amigos, familiares ou colegas, com números escolhidos pelo grupo, ou comprado em lotéricas, com números selecionados pelo sistema. Uma taxa de serviço de até 35% pode ser cobrada.

: Pode ser formado por grupos de amigos, familiares ou colegas, com números escolhidos pelo grupo, ou comprado em lotéricas, com números selecionados pelo sistema. Uma taxa de serviço de até 35% pode ser cobrada. Divisão do Prêmio: O prêmio é dividido igualmente entre as cotas. Por exemplo, em um bolão de 10 cotas, cada cota recebe 10% do valor ganho.

Como Participar

Para participar, preencha o campo de bolão no volante da Lotofácil ou solicite ao atendente da lotérica. Online, o portal Loterias Caixa oferece bolões digitais, com compra mínima de R$ 20,00 por sessão e taxa de até 35%. No resultado de hoje concurso 3409, bolões foram uma escolha comum, pois permitem apostas com até 20 números, reduzindo a probabilidade de 1 em 3.268.760 (15 números) para 1 em 211 (20 números).

O bolão aumenta as chances de acerto ao permitir mais números por aposta, mantendo o custo acessível. A tabela abaixo detalha as cotas e custos:

Números Apostados Cotas Mínimas Cotas Máximas Cota Mínima (R$) Bolão Mínimo (R$) Bolão Máximo (R$) 15 2 7 4,00 12,00 30,00 16 2 25 4,00 48,00 480,00 17 2 30 13,60 408,00 4.080,00 18 2 35 69,94 2.448,00 24.480,00 19 2 70 166,11 11.628,00 116.280,00 20 2 100 465,12 46.512,00 186.048,00

Como Jogar na Lotofácil

A Lotofácil é conhecida por sua simplicidade, com sorteios de segunda a sábado, às 20h. O apostador escolhe de 15 a 20 números entre 25, ganhando prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta mínima custa R$ 3,00 (15 números), mas pode chegar a R$ 3.360,00 (20 números). Outras opções incluem:

Surpresinha : Números escolhidos aleatoriamente pelo sistema.

: Números escolhidos aleatoriamente pelo sistema. Teimosinha: Repete a mesma aposta por até 24 concursos.

As chances de ganhar variam conforme os números apostados:

Números Apostados Custo (R$) Probabilidade 15 Acertos (1 em) Probabilidade 14 Acertos (1 em) 15 3,00 3.268.760 21.791 16 48,00 204.297 3.027 17 408,00 24.035 701 18 2.448,00 4.006 259 19 11.628,00 843 136 20 46.512,00 211 90

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em lotéricas. Acima disso, é necessário ir a uma agência da Caixa com documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Para apostas online, prêmios até R$ 10.000,00 são creditados automaticamente; valores maiores levam até dois dias úteis após apresentação do bilhete.

Próximo Sorteio

Com o Prêmio Lotofácil Concurso 3409 acumulado, o concurso 3410, em 5 de junho de 2025, oferece R$ 8,5 milhões. Apostas podem ser feitas até 19h em lotéricas ou pelo portal Loterias Caixa . O bolão é uma ótima opção para quem busca maximizar as chances de ganhar.

Para mais detalhes sobre o resultado Lotofácil 3409, incluindo ganhadores por cidade, acesse o site oficial da Caixa.

Jogue com responsabilidade e boa sorte!