Resultado da quina 6747 veja os números sorteados

Resultado da quina 6747, confira todos os detalhes nesta noite de 4 de junho de 2025, a Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6747 da Quina, uma das loterias mais queridas pelos brasileiros. Com um prêmio acumulado de R$ 8.015.052,01, o evento atraiu milhares de apostadores ansiosos por uma chance de mudar de vida.

Os números sorteados foram 04, 05, 15, 57 e 68, mas ninguém acertou as cinco dezenas, levando o prêmio a acumular para o próximo sorteio.

Resultado da Quina 6747

O resultado da Quina concurso 6747 foi anunciado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube .

Os números sorteados foram:

04, 05, 15, 57, 68

Apesar do prêmio de R$ 8.015.052,01, não houve ganhadores na faixa principal (cinco acertos), o que resultou na acumulação para o concurso 6748, com estimativa de R$ 9,3 milhões . Mesmo sem vencedores na quina, as faixas menores (quadra, terno e duque) premiaram diversos apostadores, com valores que variam conforme o número de acertos e participantes.

Para conferir se você foi premiado, verifique os resultados completos, incluindo a lista de ganhadores por cidade, estão disponíveis no site oficial da Caixa .

Como Funciona o Bolão da Quina

O bolão é uma das formas mais populares de apostar na Quina, pois permite que grupos de pessoas combinem recursos para jogar com mais números, aumentando as chances de vitória sem elevar significativamente os custos.

No concurso 6747 da Quina, muitos apostadores optaram por essa modalidade, atraídos pelo prêmio milionário.

Regras do Bolão

Preço Mínimo : O bolão oficial da Caixa tem um custo mínimo de R$ 12,50, mas cada cota individual deve ser de pelo menos R$ 3,50 .

: O bolão oficial da Caixa tem um custo mínimo de R$ 12,50, mas cada cota individual deve ser de pelo menos R$ 3,50 . Número de Cotas : É possível dividir o bolão em até 50 cotas, permitindo a participação de grupos grandes, como amigos, familiares ou colegas de trabalho.

: É possível dividir o bolão em até 50 cotas, permitindo a participação de grupos grandes, como amigos, familiares ou colegas de trabalho. Organização : Você pode criar seu próprio bolão, escolhendo os números com o grupo, ou comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nos bolões de lotéricas, pode haver uma tarifa adicional de até 35% do valor da cota.

: Você pode criar seu próprio bolão, escolhendo os números com o grupo, ou comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Nos bolões de lotéricas, pode haver uma tarifa adicional de até 35% do valor da cota. Divisão do Prêmio: Em caso de premiação, o valor é dividido igualmente entre todas as cotas. Por exemplo, se um bolão com 10 cotas ganhar, cada cota recebe 10% do prêmio.

Para participar de um bolão, basta preencher o campo específico no volante da Quina ou solicitar ao atendente da lotérica. Alternativamente, plataformas online, como o site da Caixa , oferecem bolões digitais. No resultado da Quina 6747, os bolões foram uma escolha comum, já que permitem apostar em mais dezenas (até 15 números) por um custo acessível.

Vantagens do Bolão

Participar de um bolão como no concurso da Quina 6747 da Quina ou em outros sorteios aumenta as chances de acerto, pois o grupo pode marcar mais números do que uma aposta individual.

Por exemplo, enquanto uma aposta simples de 5 números custa R$ 2,50 e tem probabilidade de 1 em 24.040.016, um bolão com 10 números reduz essa probabilidade para 1 em 95.396, mantendo o custo acessível ao dividir entre os participantes .

Como Jogar na Quina

A Quina é uma loteria simples e atrativa, com sorteios diários de segunda a sábado, às 20h. O apostador escolhe de 5 a 15 números entre 1 e 80, e ganha prêmios ao acertar 2, 3, 4 ou 5 dezenas.

A aposta mínima custa R$ 2,50 (5 números), mas o valor pode chegar a R$ 7.507,50 para 15 números. Outras opções incluem:

Surpresinha : O sistema escolhe os números aleatoriamente.

: O sistema escolhe os números aleatoriamente. Teimosinha: Permite repetir a mesma aposta por até 24 concursos consecutivos.

As chances de ganhar variam conforme o número de dezenas apostadas, como mostra a tabela abaixo:

Números Apostados Custo (R$) Probabilidade Quina (1 em) Probabilidade Quadra (1 em) Probabilidade Terno (1 em) Probabilidade Duque (1 em) 5 2,50 24.040.016 64.106 866 36 6 15,00 4.006.669 21.658 445 25 7 52,50 1.144.763 9.409 261 18 8 140,00 429.286 4.770 168 14 10 630,00 95.396 1.635 82 9 15 7.507,50 8.005 271 25 5,2

Resgate de Prêmios

Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser resgatados em qualquer lotérica. Valores acima disso exigem apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta em agências da Caixa.

Para apostas online, prêmios até R$ 10.000 são creditados automaticamente, enquanto valores maiores levam até dois dias úteis após a apresentação do bilhete.

Próximo Sorteio

Com o resultado da Quina 6747 acumulando, o concurso 6748, marcado para 5 de junho de 2025, terá um prêmio estimado de R$ 9,3 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas ou pelo site da Caixa . Para quem busca estratégias, o bolão continua sendo uma opção inteligente para maximizar as chances.

Para mais detalhes sobre o resultado da Quina concurso 6747, incluindo a lista de ganhadores por cidade, acesse o site oficial da Caixa . Jogue com responsabilidade e boa sorte!

