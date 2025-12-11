Tipo Peixes e Frutos do Mar Tempo 60min Porção 5

Receita de bacalhau cremoso com batatas um clássico irresistível que derrete na boca.

Fácil de fazer, cheia de sabor e perfeita para almoços especiais, jantares em família e datas comemorativas.

Ingredientes Para o refogado de bacalhau

600 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

1 cebola grande picada

3 dentes de alho picados

1 tomate picado

½ pimentão vermelho picado

½ pimentão amarelo picado

100 g de azeitonas fatiadas

1 colher (sopa) de alcaparras (opcional, mas recomendado)

Azeite a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres (sopa) de salsinha e cebolinha picadas

Para o creme

1 copo de requeijão (200 g)

250 ml de creme de leite fresco

50 ml de leite (opcional, deixa o creme mais fluido)

Para montar

600 g de batatas pré-cozidas, cortadas em rodelas

200 g de queijo ralado (muçarela + parmesão fica perfeito)

Azeite para untar

Modo de preparo Prepare o refogado Em uma panela grande aqueça um bom fio de azeite. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até perfumar. Adicione o tomate, os pimentões, as azeitonas e as alcaparras (se usar). Refogue bem até os legumes ficarem macios. Junte o bacalhau desfiado e misture. Tempere com sal, pimenta, salsinha e cebolinha. Prepare o creme Com o refogado ainda no fogo baixo, adicione o requeijão e mexa até derreter. Acrescente o creme de leite (e o leite opcional). Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos, até o molho encorpar. ➜ Ponto ideal: creme espesso, brilhante e cremoso o suficiente para cobrir as batatas sem escorrer demais. Monte o gratinado Unte um refratário com azeite. Forre o fundo com as rodelas de batata pré-cozida. Despeje o creme de bacalhau quente por cima. Cubra com muito queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 170 ºC por 15 a 20 minutos, ou até gratinar e dourar. Retire do forno, deixe descansar 5 minutinhos para firmar e sirva com amor!

💡 Informações adicionais Dicas do Chef Alcaparras elevam o sabor do prato use sem medo.

Combine com salada de folhas, arroz branco ou uma farofa levemente adocicada (banana, maçã ou até farofa de cebola caramelizada).

Quer deixar mais cremoso? Adicione 1 colher de sopa de manteiga ao creme. Para um toque português, finalize com fios extras de azeite antes de gratinar.

Esta receita de bacalhau com batatas é a combinação perfeita entre cremosidade e sabor. O refogado de bacalhau com pimentões, tomate, azeitonas e ervas ganha um toque especial com o creme feito de requeijão e creme de leite, que deixa o prato encorpado e irresistível.

Já as batatas pré-cozidas criam a base ideal para receber esse creme, resultando em uma textura macia por dentro e gratinada por cima.

Finalizado com uma camada de queijo mussarela e parmesão gratinado, o prato se transforma em uma refeição sofisticada, ideal para ocasiões especiais, jantares em família ou até mesmo para surpreender em um almoço de fim de semana.

Essa é uma receita prática, saborosa e que agrada a todos os paladares, unindo a tradição do bacalhau ao toque cremoso que faz toda diferença.