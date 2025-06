Quando um Dia tem últimas sessões

Foto: @jonatasmarques

Montagem mostra amizade entre três mulheres confidenciando desejos e silêncios

Até domingo (22) o Teatro Arthur Azevedo, zona leste de São Paulo, recebe as quatro últimos sessões do espetáculo “Quando um Dia”. Criada pelo Grupo XIX de Teatro a montagem traz direção e dramaturgia de Juliana Sanches sendo resultado de um estudo a partir da obra da escritora britânica Doris Lessing (1919-2013).

No palco as atrizes Evelyn Klein, Mara Helleno e Tasia d’Paula, dão corpo e voz a um processo de entendimento da ação do tempo, do desejo e do esquecimento entre adversidades e histórias que mantêm em segredo.

A amizade criada entre elas as leva à uma travessia íntima em que são impactadas pelo tempo/silêncio no qual inúmeras vezes a palavra não dá conta em dizer tanto sem sentir quase nada.

“O espetáculo é um convite para nos olharmos de outro jeito. E se tivesse sido diferente? E se, naquele dia, a escolha fosse outra? Somos capazes de imaginar, e sentir, as infiniitas versões da vida que deixamos de viver?”, questiona a diretora Juliana Sanches.

“Quase um Dia” tem sessões gratuitas de quinta-feira (19) a domingo (22). Confira abaixo.

SERVIÇO

Quase um Dia

Teatro Arthur Azevedo, 995 – Mooca – São Paulo – SP

Sessões: Quinta a sábado: 20 horas

Domingo: 18 horas

Ingressos gratuitos retirados pelo Sympla

Classificação: 16 anos

Duração: 70 minutos

Inf: https://www.sympla.com.br/eventos/sao-paulo-sp?s=Quando%20Um%Dia