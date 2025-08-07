Playing For Change em São Paulo

Foto: Dianne Brooks

A banda reúne artistas de diferentes países celebrando a paz através da música

No próximo dia 30 de agosto a Casa Natura Musical, em São Paulo, recebe em apresentação única a banda/projeto/movimento Playing For Change. Como o próprio nome diz o coletivo global pretende “tocar para mudar”, transformando o mundo num lugar melhor, com paz, união entre os povos tendo a música como fio condutor.

Lá se vão mais de vinte anos desde que aquela versão diferentona de “Stand By Me”, de Ben E. King, invadiu as plataformas e mídias digitais. Trazendo cantores e instrumentistas de vários lugares do planeta, cada um tocando em seu país, ganhou fãs e milhares de views. No Youtube o vídeo já teve mais de 220 milhões de visualizações.

Um dos grandes incentivadores e integrante da formação original da PFC foi o saudoso Grandpa Elliot (1944-2022), famoso cantor/instrumentista de New Orleans, EUA. Desde então o grupo amplificou sempre objetivando conectar as pessoas com a força transformadora da música.

De forma democrática e uníssona a banda não tem fronteiras transitando por vários gêneros como folk, rock, blues, pop e reggae, provando ter a essência da chamada World Music. Renovando os integrantes ao longo das décadas a PFC conta atualmente com Mermans Mosengo e Jason Tamba (República Democrática do Congo), Clarence Bekker (Holanda), Tula Ben Ari (Israel), Titi Tsira (África do Sul), Keiko Komaki (Japão), Paulo Heman (Brasil), Robin Moxey, Claire Finley e o convidado especial Franklin Vanderbilt (Estados Unidos).

Paralelamente a banda criou uma organização não-governamental a qual visita favelas e regiões pobres ao redor do planeta construindo escolas de música em comunidades carentes.

Representante brasuca o percussionista Paulo Heman está no grupo há mais de dez anos tendo participado, inclusive do álbum “Live In Brazil”, de 2015, gravado no Bourbon Street, na capital paulista.

Aliás, nosso país está sempre nas turnês do Playing For Change e esta apresentação na Casa Natura Musical será uma imersão inesquecível em canções atemporais mundo afora.

No setlist não devem ficar de fora “Redemption Song”, “Guantanamera”, “One Love”, “Gimme Shelter”, “Walking Blues”, “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Oye Como Va”, “Don’t Worry Be Happy” e “Satchita”.

SERVIÇO

Playing For Chance

Dia 30 de agosto – 21 horas

Casa Natura Musical

Rua Arthur de Azevedo, 2134 – Pinheiros – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Ingressos a partir de R$ 75,00

Inf: https://casanaturamusical.com.br/eventos/playing-for-change/