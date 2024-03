Pedro Mariano no Teatro Bradesco

Foto: Rafael Ianni

No próximo dia 30 de março o Teatro Bradesco recebe em apresentação única o cantor e compositor Pedro Mariano. Um dos artistas mais premiados da MPB o paulistano chega à casa da zona oeste da capital com o show “Novo Capítulo”.

A apresentação traz repertório embasado no disco homônimo lançado em 2022 e também terá participação especial de Eder Miguel, conhecido nacionalmente como vocalista do Doce Encontro, aclamado grupo de samba.

Além das canções novas Mariano também revisita a carreira de 26 anos com canções icônicas como “Um Pouco Mais Perto”, “Simplesmente” e “Livre Pra Viver”. Das recentes destaque para “Bem Perto”, “Era Pra Ser”, “Antes Que o Mundo Acabe”.

Sempre antenado ao que tá rolando de novo na música Pedro Mariano diz que “Capítulo Novo” traz uma diversidade sonora proposta do produtor do álbum Dudu Borges.

“Eu e Dudu propomos uma diversidade sonora tanto na mescla de instrumentos acústicos com elementos eletrônicos, quanto na alternância entre músicas mais tradicionais com vertentes do samba e as mais ‘boleradas’”, comenta Mariano.

SERVIÇO

Pedro Mariano – Show: Capítulo Novo

Dia 30 de março – 21 horas

Livre

Ingressos a partir de R$ 60,00

Teatro Bradesco – Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália – Perdizes – SP

Inf: www.teatrobradesco.com.br