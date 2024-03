Espaço Unimed recebe Al McKay

Foto: Divulgação

Guitarrista americano toca os grandes sucessos do Earth, Wind and Fire

No próximo dia 21 de março o Espaço Unimed recebe em apresentação única o multi-premiado guitarrista americano Al McKay. Ganhador de seis prêmios Grammy, McKay sobe ao palco da zona oeste paulistana com o show “Earth, Wind and Fire Experience”, tocando os clássicos da banda americana, enorme sucesso na década de 70.

O Earth, Wind and Fire surgiu no final dos anos 60 tendo como fundador e principal vocalista Maurice White (1947-2016) e sua fusão de funk, R&B, Pop e Soul ganhou o planeta com milhões de cópias vendidas e verdadeira febre nas pistas de dança.

Impossível ficar parado aos primeiros acordes de “Let’s Groove” ou “Boogie Wonderland”. Al McKay integrou o EW&F de 1971 a 1983 sendo responsável pelos riffs de “September”, “Sing A Song”, entre outras.

Aos 76 anos de idade e mais de 60 de carreira o guitarrista teve a honra de tocar ao lado de alguns dos maiores nomes da Black Music. Com apenas 18 anos já excursionava com Ike & Tina Turner, tendo também empunhado a guitarra para Sammy Davis Jr, Pearl Bailey, Andy Williams e Isaac Hayes.

O americano diz que deve a Maurice White o fato de ter começado a compor e não apenas criar riffs quando ambos integraram o Earth, Wind and Fire. Mckay rasga elogios afirmando que o falecido vocalista foi seu maior parceiro musical. A morte de White, em virtude do Mal de Parkinson, o deixou muito abalado.

McKay lembra como ele e o vocalista começaram a compor durante as turnês da banda.

“Nos camarins sempre tinha uma guitarra plugada. Eu fazia uns acordes e ouvia o Maurice cantarolando. Desse modo escrevemos “Sing A Song” e “Best of My Love”, do The Emotions”, diz

Além da apresentação no Espaço Unimed a “Earth, Wind and Fire Experience” também rola na sexta-feira (22) no VIVO RIO, RJ.

SERVIÇO

Earth, Wind and Fire Experience by Al McKay

Dia 21 de março – 21h30

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo

Classificação: 12 anos

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/28284/ingressos-para-earth-wind-fire-by-al-mckay-sao-paulo