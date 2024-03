Moacyr Franco no Teatro J. Safra

Foto: Divulgação

O artista mostra seu ecletismo musical em São Paulo

Considerado um dos maiores nomes da música brasileira Moacyr Franco faz duas apresentações no Teatro J. Safra nos dias 16 e 17 de março. Mineiro de Ituiutaba, Franco mostra no palco da zona oeste da capital um repertório que passeia por vários gêneros, visto que não tem limites já tendo gravado sertanejo, romântico e rock.

Mas ao longo de mais de sessenta anos de carreira o cantor acumulou inúmeras atividades sendo também ator, apresentador, autor e compositor. Na TV como não mencionar os hilários personagens Mendigo, Jeca Gay, Stive Formoso e Cantapedra.

Suas composições mais famosas estão no sertanejo-raiz, o qual abraçou nas décadas de 80 e 90 com letras que se tornaram verdadeiros clássicos do gênero, entre elas, “Dia de Formatura”, na voz de Nalva Aguiar, “Seu Amor Ainda é Tudo”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e “Se Eu Não Puder Te Esquecer”, eternizadas com a dupla João Mineiro & Marciano

Outra de suas letras inesquecíveis é “Tudo Vira Bosta”, gravada por Rita Lee em 2003. No ano seguinte a canção integrou a trilha sonora da novela “Senhora do Destino”, da Rede Globo.

Aos 87 anos Moacyr Franco continua ativo. Recentemente foi convidado a atuar nas séries “Ilha de Ferro” e “Segunda Chamada”, com força interpretativa deixa claro sua relevância na arte de nosso país.

Todo o carinho e respeito que recebe dos fãs ao longo dessas mais de seis décadas de carreira é expressa em “Amizade”, canção que certamente estará no repertório dos shows no J. Safra.

SERVIÇO

Moacyr Franco

Data e Horário: 16 e 17 de março. Sábado, às 20h, e domingo, às 18h.

Duração: 80 minutos

Classificação: Livre.

Ingressos: entre R$ 40 e R$ 100

Compras online: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=488

Bilheteria:

Quartas e quintas – 14 horas às 21 horas

Sextas, Sábados e Domingos – 14 horas até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra – 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: Duas horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00