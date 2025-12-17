Pão de queijo caseiro: o clássico brasileiro que nunca sai de moda

Tipo Pães Tempo 60min Porção 25 unidades

Aprenda a fazer pão de queijo caseiro tradicional, macio por dentro e dourado por fora, com poucos ingredientes e preparo simples.

Ingredientes 250 g de polvilho doce

250 g de polvilho azedo

200 ml de leite

100 ml de água

80 g de óleo (aproximadamente 1/3 de xícara)

1 colher de sopa de sal

4 ovos

150 g de queijo ralado grosso (pode ser mussarela, parmesão, minas ou uma mistura deles)

🏆 Envie Sua Receita

e Participe do Concurso! Mostre seu talento na cozinha e concorra a prêmios deliciosos. Quero Enviar Minha Receita

Modo de preparo Em uma tigela grande, coloque os dois tipos de polvilho e reserve. Em uma panela, adicione o leite, a água, o óleo e o sal. Leve ao fogo médio até levantar fervura. Assim que ferver, despeje o líquido quente sobre o polvilho de uma só vez. Misture bem com uma colher resistente. Quando a massa começar a esfriar levemente e ficar difícil de mexer com a colher, transfira para uma superfície ou continue na tigela e sove com as mãos, até ficar uniforme. Deixe a massa descansar por cerca de 5 a 10 minutos, apenas para perder o excesso de calor. Acrescente os ovos, sovando bem até obter uma massa pegajosa e homogênea. Incorpore o queijo ralado e sove novamente, garantindo que fique bem distribuído por toda a massa. Unte levemente as mãos com óleo e modele bolinhas do tamanho desejado. Disponha os pães de queijo em uma assadeira untada, deixando espaço entre eles para crescerem. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até ficarem dourados e levemente crocantes por fora. Retire do forno e sirva ainda quente.

💡 Informações adicionais O pão de queijo segue entre as receitas mais procuradas do Brasil e continua despertando curiosidade até fora do país, sendo presença constante em rankings de comidas típicas brasileiras.

O segredo do sucesso está na combinação do polvilho corretamente escaldado com queijo de qualidade, técnica simples que garante pães de queijo macios por dentro, dourados por fora e com aquele sabor inconfundível que atravessa gerações.

Café da Manhã Café da Tarde Lanche Rápido

Você fez esta receita? Queremos sua avaliação! Compartilhe conosco sua experiência. A receita ficou boa?

O pão de queijo é presença garantida no café da manhã, no lanche da tarde ou em momentos especiais em família. Além de tradicional, trata-se de uma receita simples, feita com poucos ingredientes e fácil de acertar.

Nesta versão de pão de queijo tradicional, o preparo valoriza o escaldamento do polvilho e a combinação de queijos, garantindo pães dourados, elásticos e cheios de sabor. Ideal para quem busca um resultado caseiro autêntico, essa receita entrega praticidade, rendimento e aquele aroma irresistível que transforma qualquer cozinha em um verdadeiro convite ao aconchego.

Uma curiosidade interessante sobre o pão de queijo é que ele surgiu no Brasil colonial, quando a farinha de trigo era escassa e cara. Para substituir o trigo, os cozinheiros passaram a usar polvilho extraído da mandioca, ingrediente abundante na época. O queijo entrou na receita mais tarde, especialmente em Minas Gerais, dando origem ao pão de queijo como conhecemos hoje.

— ARTIGO CONTINUA ABAIXO — Leia também Receita de bacalhau cremoso com batatas: um clássico irresistível que derrete na boca

Essa adaptação fez com que o pão de queijo se tornasse naturalmente sem glúten, característica que ajudou a receita a atravessar gerações e, nos últimos anos, ganhar o mundo como um dos símbolos mais queridos da culinária brasileira.