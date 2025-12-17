Pão de queijo caseiro: o clássico brasileiro que nunca sai de moda

Pão De Queijo Caseiro: O Clássico Brasileiro Que Nunca Sai De Moda
Publicado por: Celio Ricardo

Publicado: 17/12/2025, s 19:42

Atualizado: 17/12/2025, às 20:46

Porção 25 unidades

Aprenda a fazer pão de queijo caseiro tradicional, macio por dentro e dourado por fora, com poucos ingredientes e preparo simples.

Ingredientes

  • 250 g de polvilho doce
  • 250 g de polvilho azedo
  • 200 ml de leite
  • 100 ml de água
  • 80 g de óleo (aproximadamente 1/3 de xícara)
  • 1 colher de sopa de sal
  • 4 ovos
  • 150 g de queijo ralado grosso (pode ser mussarela, parmesão, minas ou uma mistura deles)

Modo de preparo

  1. Em uma tigela grande, coloque os dois tipos de polvilho e reserve.
  2. Em uma panela, adicione o leite, a água, o óleo e o sal.
  3. Leve ao fogo médio até levantar fervura.
  4. Assim que ferver, despeje o líquido quente sobre o polvilho de uma só vez.
  5. Misture bem com uma colher resistente.
  6. Quando a massa começar a esfriar levemente e ficar difícil de mexer com a colher, transfira para uma superfície ou continue na tigela e sove com as mãos, até ficar uniforme.
  7. Deixe a massa descansar por cerca de 5 a 10 minutos, apenas para perder o excesso de calor.
  8. Acrescente os ovos, sovando bem até obter uma massa pegajosa e homogênea.
  9. Incorpore o queijo ralado e sove novamente, garantindo que fique bem distribuído por toda a massa.
  10. Unte levemente as mãos com óleo e modele bolinhas do tamanho desejado.
  11. Disponha os pães de queijo em uma assadeira untada, deixando espaço entre eles para crescerem.
  12. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até ficarem dourados e levemente crocantes por fora.
  13. Retire do forno e sirva ainda quente.

Informações adicionais

O pão de queijo segue entre as receitas mais procuradas do Brasil e continua despertando curiosidade até fora do país, sendo presença constante em rankings de comidas típicas brasileiras.
O segredo do sucesso está na combinação do polvilho corretamente escaldado com queijo de qualidade, técnica simples que garante pães de queijo macios por dentro, dourados por fora e com aquele sabor inconfundível que atravessa gerações.

Café da Manhã Café da Tarde Lanche Rápido

O pão de queijo é presença garantida no café da manhã, no lanche da tarde ou em momentos especiais em família. Além de tradicional, trata-se de uma receita simples, feita com poucos ingredientes e fácil de acertar.

Nesta versão de pão de queijo tradicional, o preparo valoriza o escaldamento do polvilho e a combinação de queijos, garantindo pães dourados, elásticos e cheios de sabor. Ideal para quem busca um resultado caseiro autêntico, essa receita entrega praticidade, rendimento e aquele aroma irresistível que transforma qualquer cozinha em um verdadeiro convite ao aconchego.

Uma curiosidade interessante sobre o pão de queijo é que ele surgiu no Brasil colonial, quando a farinha de trigo era escassa e cara. Para substituir o trigo, os cozinheiros passaram a usar polvilho extraído da mandioca, ingrediente abundante na época. O queijo entrou na receita mais tarde, especialmente em Minas Gerais, dando origem ao pão de queijo como conhecemos hoje.

Essa adaptação fez com que o pão de queijo se tornasse naturalmente sem glúten, característica que ajudou a receita a atravessar gerações e, nos últimos anos, ganhar o mundo como um dos símbolos mais queridos da culinária brasileira.

Rnews Sabores
Celio Ricardo

Eu sou alguém que vive com os olhos curiosos e o coração aberto para o mundo.
Apaixonado por tecnologia, fascinado por saúde e encantado com tudo que envolve animais e plantas, encontro beleza tanto nos avanços digitais quanto na simplicidade da natureza.

Viajar é meu combustível, cada destino me ensina algo novo, e cada cultura me inspira a ver a vida por outros ângulos.

Escrever é minha forma de eternizar essas descobertas, transformar experiências em palavras e compartilhar ideias que conectam.

