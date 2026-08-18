ºAndar recebe China Filho

Foto: Divulgação

Anota já na agenda. No próximo dia 27 de agosto (quinta-feira) o cantor e compositor China Filho sobe ao palco do ºAndar, em São Paulo apresentando “Caderno Cinza – O Show”. O evento marca o primeiro aniversário do álbum homônimo/debute do pernambucano, peculiar em vários aspectos. As 11 faixas autorais trazem estilo denominado indie pop brega com estética oitentista, passando por ritmos recifenses, musicalidade tropical brasileira e latina, resgatando influências do brega, cumbia, rock e manguebeat, criando uma experiência pop.

Caramba. É ouvir e se deixar levar pela sonoridade do cara nascido na capital de Pernambuco que também é designer, artista visual e professor.

Antes de “Caderno Cinza”, do ano passado, China Filho gravou o EP “Caderno” (2024) o qual alcançou ouvintes em mais de 100 países. Aliás, o cara é muito ativo nas redes sociais e plataformas de mídia com suas músicas tendo milhares de views e audições. Uma das preferidas da galera é “Abismo do Amor (falcatrua, falcatrua, falcatrua) com participação do conterrâneo Yko Brasil e produção caprichada de Vinícius de Farias.

A sonoridade do compositor pernambucano é muita diversa, assim como os temas abordados também, entre eles, melancolia, amor e drama trazendo arranjos modernos/urbanos.

“Caderno Cinza – O Show” tem direção musical e arranjos de Guilherme Eddinol e não ficarão de fora as envolventes “Pra Virar a Página” e “Caderno”. Se liga nesse nome ascendente da cena musical brasileira.

SERVIÇO

China Filho

Caderno Cinza – O Show

Dia; 27 de agosto – 20 horas

ºAndar

Rua Dr. Gabriel dos Santos, 88

Santa Cecília — São Paulo/SP

Próximo à estação Marechal Deodoro do Metrô – Linha 3 Vermelha

Ingressos – R$ 50,00 (inteira) R$ 25,00 (meia)

Inf: www.sympla.com