O Veneno do Teatro encerra temporada no J. Safra

Foto: Priscila Prade

O espetáculo é protagonizado por Osmar Prado e Maurício Machado

Em cartaz no Teatro J. Safra até sete de julho “O Veneno do Teatro” nos leva à Paris na década de 20, do século passado. Durante 70 minutos assistimos o embate psicológico entre o Marquês (Osmar Prado) e o ator Gabriel de Beaumont (Maurício Machado) no qual vem à tona a “necessidade de autoconhecimento tão latente em todos nós, dentro dos limites da realidade e da ficção”.

Escrito em 1978 pelo espanhol Rodolf Sirera, renomado dramaturgo contemporâneo, o texto propõe “uma reflexão pertinente sobre ética, estética, as máscaras das convenções sociais e o jogo de poder”. Traduzido para vários idiomas como inglês, francês, italiano, polonês, grego, japonês e húngaro, o texto de Sirera coleciona prêmios pelo mundo e já teve montagens em mais de 62 países.

A versão para nosso português é de Hugo Coelho, trazendo na direção o conceituado Eduardo Figueiredo. No palco, além de Prado e Machado, está o violoncelista Matias Roque Fideles, cuja música vai pontuando o espetáculo.

Triller psicológico, nos apresenta o excêntrico Marquês, autor de uma peça teatral inspirada na morte do filósofo Sócrates e que, para encená-la convida o ator Gabriel de Beaumont. Inúmeras surpresas depois, o Marquês revela uma psicopatia, não medindo esforços para conseguir desestabilizar o desafortunado Beaumont.

“Em um momento com tantas adversidades, onde o homem apresenta sérios sinais de retrocesso e barbárie, a obra de Rodolf Sirera nos apresenta uma importante reflexão sobre civilidade, poder e até onde pode ir a crueldade do ser humano”, diz o diretor Eduardo Figueiredo.

SERVIÇO

O Veneno do Teatro

Texto: Rodolf Sirera

Tradução: Hugo Coelho

Direção: Eduardo Figueiredo

Elenco: Osmar Prado e Maurício Machado

Músico: Matias Roque Fideles

Direção Musical e Trilha: Guga Stroeter

Cenário e figurinos: Kleber Montanheiro

Desenho de Luz: Paulo Denizot

Recomendação: 14 anos

Duração: 70 min

Até 7 de julho. Quintas, sextas e sábados, às 21h e domingos, às 18h.

Dias 27, 28, 29 e 30 de junho não haverá sessões

Ingressos: entre R$ 20 e R$ 140

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/o-veneno-do-teatro/?affiliate=JSA

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 às 21h

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00